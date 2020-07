Mattia Binotto voelt door de zwakke prestaties van Ferrari aan het begin van dit seizoen voornamelijk druk van buitenaf. De teambaas hoopt intern de rust te bewaren.

"Natuurlijk heb ik een lastige baan", zei Binotto vrijdag op een persconferentie in de Hungaroring. Na de desastreus verlopen Grand Prix van Stiermarken, waarin beide auto's na een onderlinge botsing al direct uitvielen, is het roemruchte Italiaanse team als nummer vijf van de WK-stand naar Hongarije afgereisd.

"Als dingen niet goed gaan, zoals nu het geval is, dan komt er een hoop druk. Die komt vooral van buitenaf", vertelde de vijftigjarige Italiaan. "Maar wij als Ferrari leggen onszelf ook druk op, want we weten wat het doel van dit team is."

In januari 2019 werd Binotto gepromoveerd van technisch directeur naar teambaas, als opvolger van Maurizio Arrivabene. Hij slaagde er nog niet in om het gat met Mercedes te dichten.

Binotto wil stabiel blijven en focus houden

Ferrari lijkt eerder afgezakt naar de middenmoot, ook omdat de motor van eind vorig seizoen niet meer gebruikt mag worden. Binotto erkende vrijdag dat dit een belangrijke oorzaak is voor de mindere prestaties: "Doordat we ons hebben moeten aanpassen, verloren we veel van de voordelen die we hadden."

De in Zwitserland geboren Italiaan verwacht geen snelle verbeteringen binnen het team, maar heeft wel hoop dat Ferrari in de toekomst terugkeert naar de top.

"Ik werk al 25 jaar bij dit team. Dit is niet de eerste keer dat we een moeilijk seizoen beleven", vertelde Binotto. "Ik realiseerde me heel goed hoe zwaar het kan zijn, toen ik deze baan aannam."

"Het belangrijkste is dat je in deze tijden stabiel blijft en de focus houdt op elk detail dat verbeterd kan worden. Als we de juiste keuzes maken, dan kunnen verder naar betere tijden."