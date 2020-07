Charles Leclerc en Sebastian Vettel zijn voorzichtig optimistisch over de Ferrari SF1000 na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Hongarije. In de regenachtige tweede sessie op de Hungaroring zette de Duitser vrijdag zelfs de snelste tijd neer.

"Het ging eigenlijk beter dan verwacht", zei Leclerc na afloop van de tweede training. "We hebben dit weekend niet veel nieuwe onderdelen ter beschikking, maar onze auto lijkt het op dit circuit net iets beter te doen. Dat is goed om te zien."

Ferrari voerde vorige week eerder dan aanvankelijk gepland een aantal updates door aan de auto na het tegenvallende optreden in de eerste Grand Prix van het seizoen in Oostenrijk. In de tweede race op de Red Bull Ring ging het al in de eerste ronde mis voor de Italiaanse renstal toen Leclerc achterop Vettel knalde.

Voor de Grand Prix van Hongarije heeft Ferrari geen verdere updates doorgevoerd, maar desondanks zetten Vettel en Leclerc betere resultaten neer dan in de eerste trainingen van vorige week in Oostenrijk. In de eerste sessie eindigden ze als zesde en zevende, waarna ze in de tweede training de eerste en tiende tijd realiseerden. In die laatste sessie reden vele coureurs vanwege de regen amper of geen geklokte rondes.

Volgens Leclerc hebben de vele bochten op de Hungaroring een aandeel in de betere prestaties. "We hebben hier wat minder rechte stukken. In Oostenrijk hadden we het bijvoorbeeld heel moeilijk in de eerste sector. In de bochten zijn we best snel, maar we kunnen de strijd met Mercedes echt nog niet aangaan. We zijn wel sneller dan vorige week. Dat is voor ons alvast goed om te zien."

307 Vooruitblik F1: 'Regenrace nu juist in het voordeel van Verstappen'

'We hebben vooral vertrouwen nodig'

Vettel sluit zich aan bij de analyse van zijn teamgenoot. "De ochtendsessie verliep al aardig", aldus de viervoudig wereldkampioen na zijn snelste tijd in de tweede training. "Dit circuit lijkt ons iets beter te liggen. Hopelijk blijkt dat morgen nog steeds zo te zijn."

Vettel hecht weinig waarde aan zijn eerste tijd in de tweede sessie. "Wij hebben gewoon wat meer ronden gereden dan onze concurrenten in de regen", besefte hij. "Dat heeft ons aan de ene kant iets meer van de banden gekost. maar aan de andere kant heeft het geholpen om data te verzamelen en om onze zwakke punten bloot te leggen. Dat is momenteel belangrijker. We hebben vooral vertrouwen in de auto nodig."

In de eerste training waren Vettel en Leclerc ruim een seconde langzamer dan Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes tot de snelste tijd kwam. Max Verstappen was in die sessie, waarin hij klaagde over de afstelling van zijn Red Bull, met een achtste tijd langzamer dan het Ferrari-duo. In de tweede training reed hij slechts één ronde, goed voor de zevende tijd.

Starttijden GP Hongarije Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.