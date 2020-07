Max Verstappen baalt van het verloop van de eerste twee vrije trainingen vrijdag voor de Grand Prix van Hongarije. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing klaagde over de boordradio volop over de prestaties van zijn auto.

Verstappen kwam in de eerste oefensessie niet verder dan de achtste tijd - op bijna 1,5 seconde van het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas - en kon in de tweede maar één tijd (de zevende) neerzetten vanwege de regen.

"De eerste vrije training ging niet best. We hebben veel om naar te kijken en het is jammer dat de tweede vrije training nat was. Anders hadden we al wat kunnen aanpassen. We hebben nog veel werk te verzetten", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"Ik ben er niet blij mee, maar gelukkig hebben we een hele avond om het een en ander te bekijken, dingen te veranderen en het morgen beter te doen. We missen vooral de juiste balans, dus dat moet echt beter."

'Te vroeg om al voorspelling te doen'

De coureurs moeten zaterdag tijdens de derde vrije training en de kwalificatie opnieuw rekening houden met regen. Vorige week in Oostenrijk werd daardoor nog de derde vrije training afgelast en was er een spectaculaire kwalificatie.

"Het hele weekend lijkt het weer vergelijkbaar met vandaag te gaan worden. Er is voor elke dag wat regen voorspeld. Het is te vroeg om nu al een voorspelling te doen voor de rest van het weekend. We zullen het zien morgen", aldus Verstappen.

De derde vrije training begint zaterdag om 12.00 uur en de kwalificatie om 15.00 uur. Verstappen pakte vorig op de Hungaroring voor het eerst in zijn Formule 1-carrière poleposition en werd achter Hamilton tweede in de race.

