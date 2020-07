De coronatesten onder coureurs en overig personeel in de Formule 1 hebben voor het eerst positieve resultaten opgeleverd. Voorafgaand aan het Formule 1-weekend in Hongarije zijn twee mensen positief getest op het virus, zo meldt de FIA vrijdag.

De internationale autosportfederatie maakte niet bekend om wie het gaat. Wel is duidelijk dat de twee niet aanwezig waren bij een van de twee raceweekends in Oostenrijk.

In totaal zijn er nu 4.997 testen uitgevoerd. Voorafgaand aan het tweede Formule 1-weekend in Oostenrijk waren dat er nog 4.566, waarvan alle resultaten negatief waren.

De Grand Prix van Hongarije is de derde race van het Formule 1-seizoen. Eerder werden er twee races in Oostenrijk verreden. De eerste werd gewonnen door Valtteri Bottas en de tweede door Lewis Hamilton. Max Verstappen viel in de openingsrace uit en eindigde vorige week als derde.

Eerder op de dag werden de eerste vrije trainingen op de Hungaroring afgewerkt. In de eerste sessie zette de Red Bull-coureur de achtste tijd neer en in de tweede sessie kwam hij tot de zevende tijd.

Starttijden GP Hongarije Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.