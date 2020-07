Max Verstappen heeft vrijdag de zevende tijd neergezet bij de tweede training voor de Grand Prix van Hongarije. Door de regenval konden de coureurs geen snelle rondes rijden.

Verstappen reed helemaal op het einde van de training zijn enige geklokte ronde. Op het natte circuit oogde de Red Bull erg instabiel.

Slechts dertien van de twintig coureurs wisten een rondetijd te noteren. Van hen was Sebastian Vettel met 1.40,644 de snelste.

De tijd van de Ferrari-coureur was ruim een halve minuut trager dan de snelste tijd van Lewis Hamilton tijdens de eerste training op vrijdag, toen het nog droog was in Boedapest.

Uitslag tweede training GP Hongarije 1. Vettel (Ferrari) 1.40,464

2. Bottas (Mercedes) + 0,272

3. Sainz (McLaren) + 1,320

4. Stroll (Racing Point) + 1,916

5. Pérez (Racing Point) + 2,006

6. Gasly (AlphaTauri) + 2,124

7. Verstappen (Red Bull) + 2,456

8. Grosjean (Haas) + 2,871

9. Räikkönen (Alfa Romeo) + 3,007

10. Leclerc (Ferrari) + 3,261

Hamilton zet helemaal geen tijd neer

Hamilton kwam tijdens de tweede training kort het circuit op, maar hij dook direct weer de pits in en noteerde geen rondetijd.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas reed kort achter Vettel de tweede tijd. Ook Carlos Sainz van McLaren en het Racing Point-duo Lance Stroll en Sergio Pérez reden in de top vijf.

Verstappen was in de eerste training ontevreden over de afstelling van zijn auto. De Red Bull-coureur kwam toen niet verder dan de achtste tijd.

Ook zaterdag bij de kwalificatie en zondag tijdens de race kan het volgens de weersvoorspelling gaan regenen in Hongarije.

