Max Verstappen was vrijdag niet tevreden over de afstelling van zijn auto tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Red Bull Racing zette slechts de achtste tijd neer, op ruime achterstand van de twee Mercedessen.

Lewis Hamilton klokte met 1.16,003 de beste tijd. Daarmee was de Brit een fractie sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Sergio Pérez en Lance Stroll reden in de 'roze Mercedessen' van Racing Point de derde en vierde tijd.

Red Bull had in Hongarije een nieuwe achtervleugel op de auto geplaatst. Tijdens zijn eerste rondes klaagde Verstappen via de boordradio over de afstelling van zijn auto. Volgens de Limburger had het geen zin om op deze manier verder te rijden.

Uitslag eerste training GP Hongarije 1. Hamilton (Mercedes) 1.16,003

2. Bottas (Mercedes) + 0,086

3. Pérez (Racing Point) + 0,527

4. Stroll (Racing Point) + 0,964

5. Ricciardo (Renault) + 1,197

6. Vettel (Ferrari) + 1,235

7. Leclerc (Ferrari) +1,401

8. Verstappen (Red Bull) +1,432

9. Norris (McLaren) + 1,520

10. Ocon (Renault) + 1,612

Verstappen trager dan kwakkelend Ferrari

Vanwege miezerregen verdwenen daarna alle coureurs tijdelijk van het circuit. Toen het weer droog was, kon Verstappen zijn rondetijden verbeteren. Maar hij was nog altijd 1,4 seconde trager dan de twee auto's van Mercedes.

Met zijn rondetijd was Verstappen net iets trager dan het dit jaar kwakkelende Ferrari. Sebastian Vettel zette op de tragere mediumband de zesde tijd neer en Charles Leclerc noteerde de zevende rondetijd. Verstappens teamgenoot Alexander Albon kwam niet verder dan de dertiende tijd.

Starttijden GP Hongarije Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

