Hoewel de geruchten over de toekomst van Sebastian Vettel steeds meer aanzwellen, heeft de bij Ferrari vertrekkende coureur geen haast met het nemen van een besluit over zijn plannen voor 2021.

"Ik voel geen druk om snel een beslissing te nemen", zei de 33-jarige Vettel donderdag op zijn digitale persconferentie voor de Grand Prix van Hongarije.

"Alle mogelijkheden liggen nog op tafel: in de Formule 1 rijden volgend seizoen, een jaar niet rijden en dan misschien later terugkeren of helemaal niet meer in de Formule 1 uitkomen en iets anders gaan doen."

Vettel kreeg geen nieuw contract bij Ferrari, waar hij in 2021 zal worden vervangen door Carlos Sainz. Bild meldde dinsdag dat de viervoudig wereldkampioen bijna rond zou zijn met Racing Point, de renstal van miljardair Lawrence Stroll die volgend seizoen verder zal gaan als het Aston Martin-fabrieksteam.

Vettel erkende donderdag dat hij "informele gesprekken" heeft gehad met Racing Point, maar hij benadrukte dat er nog niks concreets te vertellen is. "Iedereen heeft het over Racing Point. Ze hebben de eerste twee races van dit seizoen indrukwekkend gepresteerd. Maar de waarheid is dat er over mij geen nieuws te melden is."

Starttijden GP Hongarije Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Pérez: 'In de Formule 1 is niets zeker'

Momenteel vormen Lance Stroll en Sergio Pérez het coureursduo bij Racing Point. Stroll lijkt als zoon van de teameigenaar verzekerd van een stoeltje in 2021, terwijl het contract van Perez doorloopt tot het einde van 2022.

De dertigjarige Mexicaan zei donderdag op zijn eigen persconferentie dat hij deze week benaderd is door een ander team, maar hij benadrukte ook dat hij nog meer dan twee jaar vastligt bij zijn huidige renstal. "Al is in de Formule 1 niets zeker, dat weet ik ook."

Vettel wees er ook op dat zaken snel kunnen veranderen in de Formule 1. "Maar los daarvan moet ik zelf een besluit nemen en kijken of er een goede situatie voor mij langskomt."

