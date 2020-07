De artsen van voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi beginnen met het afbouwen van zijn medicatie, zodat de 53-jarige Italiaan langzaam uit zijn kunstmatige coma kan ontwaken. Zijn situatie is nog steeds stabiel, maar kritiek.

Zanardi ligt sinds 19 juni in een kunstmatige coma op de intensive care van het Santa Maria Alle Scotte-ziekenhuis in Siena, nadat hij tijdens een training met zijn handbike zwaargewond was geraakt door een botsing met een vrachtwagen.

De viervoudig paralympisch kampioen, die verschillende operaties onderging, heeft zwaar hoofdletsel.

Het ziekenhuis meldt donderdag in een verklaring dat in overleg met de familie van Zanardi besloten is om te beginnen met afbouwen van de slaapmiddelen en pijnstillers. Als dat proces voltooid is, zal het nog een aantal dagen duren voordat er meer gezegd kan worden over de situatie van de Italiaan.

"Op dit moment zijn de cardiorespiratoire en metabolische parameters stabiel, maar het neurologische beeld blijft ernstig. De prognose is nog steeds vertrouwelijk", schrijft het ziekenhuis.

De artsen zullen volgende week meer informatie naar buiten brengen over de situatie van Zanardi, die van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1 reed. In 2001 moesten zijn benen worden geamputeerd na een crash op het Duitse circuit de Lausitzring.