Max Verstappen gaat ervan uit dat Mercedes ook komend weekend in de Grand Prix van Hongarije zal domineren. De coureur van Red Bull Racing hoopt dat het weer in Boedapest hem kansen gaat bieden.

Met name op vrijdag en zondag is er volgens de weersvoorspelling kans op regen en zelfs onweer op de Hungaroring. "Misschien wordt het weer een belangrijke factor en kan er chaos ontstaan", zei Verstappen donderdag op een video-persconferentie van zijn team.

Vorig weekend bij de Grand Prix van Stiermarken regende het hard op zaterdag. In zeer lastige omstandigheden werd Verstappen toen tweede in de kwalificatie, met ruime achterstand op Lewis Hamilton.

De Limburger stond vorig jaar in Hongarije voor het eerst in zijn carrière op poleposition, maar moest de zege toen aan Hamilton laten. "Ik kan nu wel een mooi verhaal gaan houden en zeggen dat hier weinig rechte stukken zijn en weer over mijn pole van vorig jaar beginnen, maar zo ben ik niet", zei Verstappen.

"Natuurlijk is er elk weekend weer een nieuwe kans, maar je moet wel reëel blijven. Mercedes is heel dominant en zal dit jaar op elk circuit sterk zijn. Het wordt heel lastig om hen te verslaan."

'In langzame bochten is Red Bull gelijk aan Mercedes'

Verstappen vindt wel dat zijn auto qua balans afgelopen weekend een stap vooruit heeft gezet. "In langzame bochten zijn we gelijk aan Mercedes, we verliezen alleen nog in de snelle bochten en de rechte stukken."

"Ik zou graag willen dat het gat met Mercedes kleiner was, maar dat is nou eenmaal niet zo. Iedereen binnen het team werkt keihard. Als we dat blijven doen, kunnen we het gat misschien alsnog dichten."

Starttijden GP Hongarije Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

