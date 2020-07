Sergio Pérez is deze week door een ander Formule 1-team benaderd, zo vertelde de coureur van Racing Point donderdag. Naar verwachting moet hij volgend jaar zijn stoeltje afstaan aan Sebastian Vettel.

"Momenteel gaan er erg veel geruchten rond", zei Pérez op de video-persconferentie van Racing Point op de Hungaroring. "Ik ben deze week benaderd door een ander team, waarvan ik de naam natuurlijk niet kan noemen."

Volgend jaar gaat Racing Point verder onder de naam Aston Martin en de verwachting is dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel binnen enkele weken gepresenteerd wordt als nieuwe coureur. De Duitser zei donderdag dat hij "informele gesprekken" heeft gehad met Racing Point. "Maar er is nog niets concreets."

Omdat Lance Stroll als zoon van teameigenaar Lawrence Stroll verzekerd lijkt van een stoeltje, dreigt Pérez daarom te moeten vertrekken, hoewel hij nog tot eind 2022 vastligt.

"Ik heb nog een contract", benadrukte Pérez diverse malen. "In de Formule 1 is niets zeker, dat weet ik ook. Je weet pas zeker dat je de volgende Grand Prix nog voor een team rijdt als de race begint. Maar ik zit al tien jaar in de Formule 1 en ben wel gewend aan dit soort geruchten."

Opties zijn beperkt voor Pérez

De dertigjarige Mexicaan wil graag in de Formule 1 blijven, maar zijn opties lijken beperkt. Ferrari, McLaren, Renault en Williams hebben hun rijdersduo voor komend seizoen al bevestigd, terwijl de kans groot is dat ook Mercedes, Red Bull Racing en AlphaTauri met dezelfde coureurs doorgaan.

Daardoor blijven eigenlijk alleen Haas en Alfa Romeo over voor Pérez. Bij Alfa Romeo zou hij Kimi Räikkönen kunnen opvolgen, indien de veertigjarige Fin besluit te stoppen.

De toekomst van Haas is door de financiële positie van het team uiterst onzeker. "Er zijn veel vraagtekens", zo antwoordde Romain Grosjean op de vraag of hij denkt dat zijn team volgend jaar nog in de Formule 1 actief is.

Omdat Pérez een aantal kapitaalkrachtige sponsors achter zich heeft staan, kan de Mexicaan interessant zijn voor het Amerikaanse team.

Pérez is met twee zesde plaatsen voortvarend begonnen aan het seizoen, dat dit weekend verdergaat met de Grand Prix van Hongarije.

Starttijden GP Hongarije Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

