Williams heeft donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije bevestigd dat George Russell en Nicholas Latifi volgend seizoen aanblijven als coureurs. Russell stond sowieso nog tot eind 2021 onder contract bij het Britse team en de verbintenis van Latifi wordt met een jaar verlengd.

Hoewel Russell een doorlopend contract heeft bij Williams, namen de geruchten over een overstap naar Mercedes de laatste tijd toe. De 22-jarige Brit maakt deel uit van het opleidingsprogramma van het Duitse team en zou een kandidaat zijn om Valtteri Bottas na dit seizoen op te volgen.

Het lijkt er echter op dat de Fin gewoon bij Mercedes blijft en nu bevestigt Russell dus zijn contract bij Williams 'gewoon' te respecteren. De voormalige Formule 2-coureur is bezig aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport, nadat hij vorig jaar zijn debuut maakte.

Volgend seizoen zal hij dus weer een duo vormen met Latifi. De 25-jarige Canadees, vorig jaar nog de concurrent van Nyck de Vries in de Formule 2, is bezig aan zijn eerste seizoen als vaste coureur in de Formule 1.

Williams lijkt net als in 2019 veroordeeld tot een strijd in de achterhoede. Het Britse team pakte net als Haas in de eerste twee races geen punten voor de WK-stand. Het seizoen wordt komend weekend vervolgd met de Grand Prix van Hongarije.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.