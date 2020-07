In het plaatsje Mogyoród staat dit weekend de Grand Prix van Hongarije op het programma. Lennert Eijke, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting op de Hungaroring.

Het is op dit moment net zoals in Nederland vrij wisselvallig zomerweer in Hongarije. Het ene moment is het droog en zijn er flinke perioden met zon, en het andere moment drijven een aantal buien over.

Zondag, wanneer de race wordt verreden, is de kans op een regen- of onweersbui veel groter dan tijdens de kwalificatie. De dag start in Hongarije vrij zonnig, maar gedurende de dag worden de stapelwolken steeds groter en plaatselijk groeien ze uit tot stevige regen- en onweersbuien.

De buien zijn dus plaatselijk, waardoor het moeilijk in te schatten is waar en hoeveel neerslag er gaat vallen. Het kan dus weleens een race met wisselende condities worden. De temperatuur stijgt naar 25 tot 27 graden, maar tijdens een bui is het beduidend frisser.

