Het Formule 1-circus bereidt zich alweer voor op de derde race van het seizoen. Max Verstappen pakte vorig jaar zijn eerste poleposition op de Hungaroring, maar won de race niet. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Hongarije.

Lewis Hamilton was vorig weekend ongenaakbaar en dan moeten zijn beste circuits nog komen. Kan dit WK nog wel spannend worden of gaat de Brit onbedreigd naar een nieuwe wereldtitel?

Coronel: "Vorige week heb ik een knock-out op mijn neus gehad. Ik moest toch wakker worden, want Verstappen heeft dit jaar minder kans dan gedacht. Het pakket van Mercedes is simpelweg heel sterk. Ik hoop dan dat twee om een been vechten en de derde ermee vandoor gaat."

"Valtteri Bottas zou Hamilton wel kunnen bedreigen. Hij is een potentiële wereldkampioen en serieus echt heel goed, maar naast Hamilton ben je gewoon minder. Bottas zal dan echt een heel seizoen heel constant moeten presteren."

Verstappen pakte vorig jaar zijn eerste poleposition in Hongarije. In hoeverre heeft hij dit jaar kans om dat kunstje te herhalen?

"Red Bull zat toen in een goede sfeer omdat ze daarvoor in Oostenrijk hadden gewonnen. Ze zijn in Hongarije normaal gesproken sterker dan in Oostenrijk, want op de Hungaroring heb je meer bochten. Op dit circuit kan je iemand achter je houden die wel sneller is."

"Verstappen zal echter ook wel moeten, want er moet een ommekeer komen. Hij moet op poleposition starten en een goede start hebben, want in Hongarije kan je heel moeilijk inhalen. Vorig jaar won Hamilton puur door de undercut (bij de pitstops, red.) bij Verstappen."

Max Verstappen in Hongarije 2019: tweede

2018: uitgevallen

2017: vijfde

2016: vijfde

2015: vierde

Ferrari verwacht dit weekend op de Hungaroring sterker voor de dag te komen. Kan je uitleggen waarom de lay-out van dit circuit de Ferrari beter zou moeten liggen?

"Het is een circuit waar je minder topsnelheid voor nodig hebt. Het gaat meer om downforce, maar ik zie Ferrari het verschil niet overbruggen, al kan het niet slechter gaan dan dat het nu gaat. Ferrari staat echt ongelofelijk voor lul."

"Ze gaan absoluut niet winnen, dat kan je vergeten. Ferrari is lui geworden. Ze hadden vorig jaar een trucje waardoor ze heel snel waren. Ze zijn vergeten andere dingen te ontwikkelen, want anders had je het trucje niet nodig. Ze zijn in hun eigen valkuil gelopen."

Racing Point noteerde afgelopen weekend een fraai resultaat, maar Renault diende een protest in omdat de auto mogelijk qua onderdelen te veel lijkt op de Mercedes van vorig jaar. Hoe zie jij dat?

"Ik vind: waarom zou je auto's van vorig jaar in het museum moeten zetten als je daar het racen nog interessanter mee kan maken? Maar het reglement zegt dat het niet mag. Als je een onderdeel niet mag overnemen en je doet het wel, dan mag het gewoon niet."

"Ik vind het wel een beetje flauw van Renault. Een raceauto is een raceauto. Beter goed gejat dan slecht bedacht, toch? Ik ben wel benieuwd wat de FIA doet als het wel een onderdeel van vorig jaar is. Je hebt dan een politiek en een sportief belang die haaks tegenover elkaar staan."

Starttijden GP Hongarije Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Valtteri Bottas zou op het punt staan zijn contract bij Mercedes te verlengen. Is dat terecht? Of verdient iemand als George Russell een kans?

"Er zijn veel coureurs die dat zitje verdienen en dat is niet alleen George Russell, maar don't change a winning team. Dat is wat je bij Mercedes ziet. Ze hebben twee rijders die elkaar respecteren en scherp zijn naar elkaar. Als teambaas zou ik Bottas houden zolang het zo gaat."

"Iemand als Russell heeft bewijsplicht. Die gaat de druk opbouwen en dan komt er een ander sfeertje in het team. Dit sfeertje is bekend en dat gaat goed. Als Hamilton vertrekt, dan zou ik wel voor bijvoorbeeld Russell kiezen."

