Max Verstappen verwacht veel van de Grand Prix van Hongarije komend weekend. Volgens de Nederlander komt de RB16 uitstekend tot zijn recht op de bochtige en technische Hungaroring.

"Hongarije is een leuke baan om op te rijden in onze auto's met veel downforce", blikt de Red Bull-coureur vooruit op zijn eigen website. "Ik zal uiteraard mijn uiterste best doen en we zullen zien hoe competitief we zijn tegenover Mercedes en de anderen."

De eerste twee races van het wegens het coronavirus uitgestelde Formule 1-seizoen werden afgewerkt in Oostenrijk. Verstappen begon dramatisch met een vroege uitvalbeurt, maar herstelde zich afgelopen zondag door achter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als derde te eindigen.

"De baan in Hongarije is wat technischer dan Oostenrijk", zegt Verstappen, die vorig jaar op de Hungaroring zijn eerste poleposition pakte. "Er zijn meer bochten en als je een bocht verkeerd neemt, ben je ook niet goed gepositioneerd voor de volgende bocht, vooral in sector twee."

"Je moet dus hard werken aan de afstelling van de auto, dat is altijd de sleutel. We hebben een stabiele balans nodig en een auto die goed reageert bij het insturen van de bochten."

'Wil mijn team tijdens race zo kort mogelijk zien'

De 22-jarige Verstappen kan in ieder geval het volledige vertrouwen hebben in zijn team, dat hem tijdens de eerste twee races de snelste pitstop van het hele veld bezorgde. "Ik vind het leuk om de mannen tijdens de race te zien, maar ik wil zo snel mogelijk van ze af zijn tijdens de pitstop", lacht de Nederlander.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur. Eerst staan op vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma, zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie.