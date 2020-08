Valtteri Bottas rijdt ook volgend seizoen voor Mercedes. De dertigjarige Fin verlengde zijn aflopende contract donderdag met een jaar, tot eind 2021.

"Ik ben erg blij dat ik ook in 2021 coureur van Mercedes ben. We gaan verder bouwen aan het succes van de laatste jaren. Ik wil iedereen binnen het team bedanken voor de steun en het vertrouwen", zegt Bottas op de website van Mercedes.

Bottas is bezig aan zijn vierde seizoen bij Mercedes. Daarvoor was hij vier jaar actief bij Williams. Hij staat op acht zeges, 47 podiumplekken en twaalf polepositions in zijn Formule 1-carrière.

De kans is groot dat Bottas volgend seizoen weer een duo zal vormen met Lewis Hamilton, al is er nog geen akkoord over verlenging van het aflopende contract van de zesvoudig wereldkampioen.

Kallenius tevreden over samenwerking

Mercedes-CEO Ola Kallenius zei vorige maand bij een bezoek aan de Grand Prix van Oostenrijk dat zijn team tevreden is over de samenwerking tussen Hamilton en Bottas en in 2021 geen wijzigingen zal doorvoeren.

Bottas is met een achterstand van dertig punten op koploper Hamilton de huidige nummer twee in de WK-stand. Hij eindigde de afgelopen drie seizoenen respectievelijk als derde, vijfde en tweede in het wereldkampioenschap.

Dit Formule 1-seizoen, dat Bottas begon met een zege in Oostenrijk, gaat komend weekend verder met de de Grand Prix die in het teken staat van het zeventigjarige bestaan van de koningsklasse van de autosport, die wordt verreden op Silverstone.

