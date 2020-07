De 'roze Mercedes' van Racing Point ligt onder een vergrootglas, niet alleen omdat de auto snel blijkt, maar ook omdat Renault nu als eerste concurrent protest heeft aangetekend. Wat is er precies aan de hand?

Om te begrijpen waarom Racing Point voor een Mercedes-kopie heeft gekozen, moet eerst de term 'rake' even worden uitgelegd. Rake is de mate waarin de auto voorover staat, met aan de achterkant veel ruimte onder de auto. Dit is een aerodynamisch concept waarmee de vloer van de auto optimaal kan worden benut om een vacuüm te creëren waarmee de auto aan het asfalt wordt gezogen.

Red Bull is doorgaans een auto met veel rake, net als de Racing Point dat altijd was. Het probleem: Mercedes rijdt met relatief weinig rake, die auto heeft achter een veel lagere rijhoogte. Racing Point kocht altijd al de motor en versnellingsbak van Mercedes, maar gebruikte die op een andere manier dan waarvoor ze waren ontworpen.

"Dit betekende dus dat we de aangekochte middelen niet volledig konden benutten", legde teambaas Otmar Szafnauer eerder dit jaar al uit. "We wilden al heel lang naar het aerodynamische concept dat Mercedes zelf ook gebruikt, maar daar hadden we simpelweg het geld niet voor."

De auto van 2019 (hier in 2020-kleuren) had nog veel rake. (Foto: Racing Point)

Meer mogelijkheden dankzij de Stroll-miljoenen

Toen het team in handen kwam van een consortium rond miljardair Lawrence Stroll - inderdaad, de vader van Lance - kon er toch een geheel nieuwe auto worden getekend. Volgens de reglementen mogen teams al een groot aantal onderdelen van een concurrent kopen. Dat doet Haas bijvoorbeeld ook bij Ferrari.

Maar Racing Point ging nog een stap verder en besloot, naar eigen zeggen reglementair toegestaan, maar de hele Mercedes van 2019 over te tekenen. En slaagde daar, eerlijk is eerlijk, grandioos in. De term 'roze Mercedes' is absoluut niet overdreven.

De Racing Point van 2020 en de Mercedes van 2019 (Foto: Pro Shots)

'Hopen nog langer te kunnen profiteren'

Racing Point draait er ook niet omheen, omdat het met nog een jaar met de huidige reglementen een logische gok was om te nemen. Door de coronacrisis gelden de huidige technische regels ook nog in 2021.

"We kunnen er nu dus zelfs anderhalf jaar van profiteren", stelde Szafnauer ook vast. "En hopelijk wat langer, want als het racen goed is, is er echt geen noodzaak om naar dat nieuwe regelpakket te gaan."

Terwijl Racing Point blij is met de kopie, is er ook kritiek. Al tijdens de testdagen in Barcelona in februari lieten diverse teambazen weten dat de Mercedes-kloon te ver ging. Protest aantekenen had nog geen zin, want dat kan alleen in een Grand Prix-weekeinde. Het team zelf liet al snel weten er zeker van te zijn dat alles volgens de regels is gedaan.

Concurrenten gaan dingen zoeken

Nu zijn er echter twee problemen. Ten eerste is de kopie een regelrecht succes, zo liet Sergio Pérez zondag zien met zijn ijzersterke opmars door het veld. De auto is snel en dat zint de andere teams natuurlijk niet. Als de RP20 niet vooruit te branden was geweest, had niemand er wakker van gelegen dat er een Mercedes door de kopieermachine is getrokken.

Dus is het tweede probleem dat concurrenten dingen gaan zoeken. Renault denkt nu beet te hebben met de remkoeling. De remschijven zitten bij Formule 1-auto's volledig ingepakt in een soort trommel, die ook vast zit aan de wielophanging. En wat blijkt: Racing Points remkoeling lijkt - niet geheel verrassend - nogal op die van Mercedes.

Deze onderdelen zijn alleen net dit jaar toegevoegd aan de lijst van zaken die je niet kunt overnemen van een ander team. Ook Haas is hiervan slachtoffer. Dat team koopt de remkoeling normaal gewoon bij Ferrari, maar moest nu zelf naar de tekentafel. Met de nodige problemen als gevolg.

Als Renault gelijk krijgt heeft Racing Point een probleem

Het gevolg van het protest van Renault is dat de FIA nu gaat uitzoeken of Racing Point toegang heeft gehad tot 'intellectueel eigendom' van Mercedes. De remkoelingstrommel is een complex systeem en daarom lastig te kopiëren op basis van foto's.

Het vergt daarom nog wel wat uitzoekwerk voordat de technische mensen van de FIA met uitsluitsel kunnen komen. Daarvoor zijn onderdelen van Racing Point en Mercedes in beslag genomen.

Mocht Renault gelijk krijgen, dan heeft Racing Point wel een probleem. Dan moeten ze namelijk een eigen remkoeling ontwerpen en bouwen, en dat is niet binnen een weekje gedaan. En dat met een bomvolle kalender voor de boeg.

Bovendien: Renault en de andere teams hebben waarschijnlijk nog een langere lijst met verdachtmakingen rond de 'roze Mercedes'. Racing Point gaat de komende dagen dus met de vingers gekruist door het leven. Worden ze gepakt voor het huiswerk overschrijven van een klasgenootje, of komen ze ermee weg?