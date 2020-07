Racing Point verwacht dat de uitslag van de Grand Prix van Stiermarken gewoon blijft staan. Het team treedt het protest dat Renault zondagavond indiende met vertrouwen tegemoet.

"We zijn extreem teleurgesteld dat de uitslag van de race in twijfel wordt getrokken. We beschouwen dit als een protest van een slecht geïnformeerd team dat de regels verkeerd geïnterpreteerd heeft", meldt Racing Point maandag in een verklaring.

Racing Point behaalde zondag de zesde en zevende plek in Oostenrijk. Sergio Pérez en Lance Stroll baarden opzien met knappe inhaalraces. Ze startten respectievelijk vanaf de zeventiende en twaalfde plek op de Red Bull Ring.

Renault vermoedt dat Racing Point het technisch reglement heeft overtreden. De auto's worden dit jaar ook wel 'de Roze Mercedessen' genoemd, omdat de renstal de motor en enkele andere onderdelen van het topteam heeft ingekocht. Bovendien vertoont de auto veel aerodynamische gelijkenissen met de kampioensauto van Mercedes van vorig jaar.

De Mercedes van 2019 (boven) en de Racing Point van 2020 (onder). (Foto's: Pro Shots)

'Hebben volledig meegewerkt met FIA'

De FIA-regels staan het toe dat teams bepaalde onderdelen van elkaar kopen, zoals de motor en de versnellingsbak, maar auto's dienen wel door de teams zelf ontworpen te zijn.

"Elke suggestie van foutief handelen ontkennen we met kracht. We zullen alle noodzakelijke stappen nemen om er zeker van te zijn dat de feiten correct worden weergegeven", meldt Racing Point.

Het Britse team zegt al uitgebreid contact met de FIA te hebben gehad over de rechtmatigheid van de auto. "Voor de start van het seizoen hebben we volledig meegewerkt met de FIA en naar tevredenheid alle vragen beantwoord over het ontwerp van de RP20. We zijn daarom vol vertrouwen dat dit protest zal worden afgewezen."

Datum van uitspraak FIA nog niet bekend

Vorig jaar diende Racing Point bij de GP van Japan juist met succes een protest in tegen de auto's van Renault. Het Franse team werd uit de uitslag van die race geschrapt omdat het een illegaal remsysteem had gebruikt.

Het is nog onduidelijk wanneer de FIA met een uitspraak komt over het protest van Renault.