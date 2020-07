Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend andere Formule 1-coureurs moeten overhalen om opnieuw een statement tegen racisme te maken. De zesvoudig wereldkampioen maakte na zijn zege in de Grand Prix van Stiermarken in woord en gebaar duidelijk dat hij blijft strijden voor gelijkheid.

Nadat Hamilton zondag de tweede race van het jaar had gewonnen, klom hij eerst op zijn auto om een Black Power-gebaar te maken. Even later bij de podiumceremonie stak de Brit zijn vuist opnieuw hoog de lucht in.

Voorafgaand aan de race droegen de coureurs T-shirts met een opdruk tegen racisme. Net als vorige week werd er ook geknield voordat het volkslied werd gespeeld. Al verliep dat deze keer nog rommeliger.

Van de twintig coureurs waren er aanvankelijk maar veertien aanwezig toen het statement werd gemaakt, twee anderen kwamen nog snel aangehold toen de coureurs al aan het knielen waren.

Van de zestien aanwezige coureurs knielden er twaalf en de overige vier bleven staan. Vorige week besloten zes van de twintig coureurs niet te knielen. De televisiekijkers kregen weinig mee van het statement, omdat de regie de voorkeur gaf aan beelden van parachutespringers.

'Sommige coureurs vonden één keer knielen genoeg'

Op de coureursmeeting op vrijdag voor de race had Hamilton enkele collega's moeten overhalen om opnieuw stil te staan bij racisme. "Sommigen vroegen zich af hoelang we door moesten gaan met deze statements. Ze hadden het gevoel dat één keer knielen voldoende was", vertelde Hamilton op de persconferentie na de race.

"Ik heb ze echt moeten overtuigen dat racisme nog steeds bestaat en langer zal bestaan dan dat wij in de Formule 1 actief zijn. Voor zwarte mensen die slachtoffer van racisme zijn, helpt het niet om één keer te knielen en dat was het dan."

Hamilton wil dit seizoen doorgaan met zijn strijd voor gelijkheid. "Ik weet op dit moment niet goed wat we in de Formule 1 nog meer kunnen doen. Ik ben blij dat Valtteri Bottas en het volledige team van Mercedes ook geknield hebben. Ik vond het opnieuw een mooi statement voor de race en daar ben ik dankbaar voor."

Lewis Hamilton bracht een Black Power-gebaar op het podium na zijn zege in de GP van Stiermarken. (Foto: Pro Shots)

Hamilton blijft zijn leven lang strijden tegen racisme

De zesvoudig wereldkampioen is een voorvechter in de strijd tegen racisme en roept anderen in de Formule 1 op om mee te strijden. De sport richtte een stichting op die voor meer diversiteit in de racewereld moet zorgen en Formule 1-topman Chase Carey doneerde 1 miljoen dollar (bijna 900.000 euro).

"Ik vond het geweldig om te zien dat Chase zo aardig was om 1 miljoen dollar te schenken", zei Hamilton. "Maar als je niet goed weet wat het probleem is, dan helpt 1 miljoen ook niet om het op te lossen."

"Er is ook binnen de Formule 1 nog veel werk te doen en de coureurs moeten daar onderdeel van uit blijven maken, vind ik. Wij hebben een stem die gehoord wordt en platforms op sociale media die veel mensen bereiken."

Hamilton zelf is nog lang niet klaar met zijn strijd. "Mercedes zal het hele jaar in een zwarte auto rijden. En ik denk dat het voor mij persoonlijk een levenslange strijd zal worden."