Alexander Albon en Christian Horner denken dat de auto van Red Bull Racing op korte termijn verbeterd kon worden. Het team verliet Oostenrijk zondag met een derde plaats voor Max Verstappen en een vierde voor Albon, ver achter Mercedes.

Daarmee werd het tweeluik dat de seizoensopening vormde niet bepaald wat Red Bull ervan verwacht had. Op het circuit waar Verstappen de laatste twee jaar fraaie zeges neerzette, bleek Mercedes dit seizoen een klasse apart.

Het team dat de Formule 1 al sinds 2014 domineert, legde zo de basis voor een nieuw succesvol jaar. Toch leeft binnen Red Bull de hoop dat met snelle updates het gat gedicht kan worden.

"Max en ik zijn het erover eens hoe de auto verbeterd kan worden", zegt Albon. "We begrijpen de auto na dit weekend weer wat meer en weten nu waar het beter kan."

Teambaas Horner was vooral blij met de eerste podiumplaats van het seizoen, nadat beide auto's in de openingsrace uitvielen met technische problemen. "Maar het gat met Mercedes was erg frustrerend."

"Er is deze week weer veel werk verricht door het team en iedereen in de fabriek. We konden al wat updates aan de auto doorvoeren om het gat te dichten en we proberen op alle vlakken te verbeteren. Hopelijk zitten we in Hongarije weer wat dichterbij", aldus Horner.

Verstappen vindt gat 'schokkend'

Op de persconferentie van de top drie in de race had Verstappen het gat tussen de podiumklanten en de rest van het veld "schokkend" genoemd. De Limburger kon zich in de slotfase nog een extra pitstop veroorloven om zonder succes een poging te wagen de snelste raceronde in handen te krijgen. Hij kwam elf seconden voor Albon over de streep.

"Ik reed wat verder naar achteren dan ik had gewild en mijn snelheid was niet geweldig", moet Albon toegeven. De jonge Thai evenaarde in Oostenrijk wel het beste resultaat uit zijn carrière. "Een vierde plaats is uiteindelijk oké. Het team heeft een mooi aantal WK-punten gepakt, dat hadden we nodig na de dubbele uitvalbeurt vorige week."

Ook teambaas Horner was niet echt tevreden over de race van Albon. "Hij leek wat problemen te hebben in de openingsfase, ook al kon hij Ocon en Sainz knap passeren. Na de pitstop verbeterde zijn tempo en heeft hij hard gevochten om zijn vierde plaats te behouden tegenover een erg snelle Sergio Pérez."

Red Bull kijkt alweer uit naar de race van volgend weekend op de Hungaroring, waar Verstappen vorig jaar poleposition pakte en uiteindelijk tweede werd. "We hebben maar een week tot aan Hongarije, maar laten we zien wat we kunnen doen", zei Albon. "Mercedes is erg moeilijk te verslaan, we hebben in Oostenrijk gezien dat ze erg sterk zijn. Maar wij blijven strijden."