Ferrari verliet zondag met de staart tussen de benen de Red Bull Ring. In een weekend waarin hard werd gewerkt om updates vervroegd door te voeren, was de race al na een paar bochten voorbij.

De geplande persconferentie op Zoom van teambaas Mattia Binotto en coureurs Sebatsian Vettel en Charles Leclerc met internationale journalisten werd zonder verdere opgaaf van redenen geschrapt door Ferrari. De pers moest het met enkele korte quotes doen van het trio tegen televisiestations.

Binotto zei daarin dat hij geen schuldige wilde aanwijzen voor de crash in de eerste ronde, waarbij Leclerc achterop knalde bij zijn teamgenoot. "Ik heb weinig te zeggen tegen mijn coureurs. We hebben niet veel tijd om een schuldige aan te wijzigen, we kunnen beter samenwerken en de auto verbeteren voor de komende races."

Zaterdag na de kwalificatie waarin Vettel tiende werd en Leclerc de elfde tijd reed (en door een gridstraf als veertiende moest starten), oordeelde Binotto nog hard door te zeggen dat "deze prestaties absoluut niet goed genoeg zijn voor een team met de naam Ferrari."

Zondag was de teambaas zo mogelijk nog teleurgestelder. "Het is een schande dat onze race al na twee rondes voorbij was. Dit is de slechtst mogelijke uitkomst van een toch al slecht en moeizaam weekend."

Voor de gebuikers van de app: tik op de tweet voor een video van de botsing tussen de Ferrari's.

Leclerc neemt schuld volledig op zich

Leclerc nam kort na zijn uitvalbeurt al de volledige schuld voor de botsing op zich. "Ik was de klootzak vandaag. Het spijt me enorm, maar alleen spijt is eigenlijk niet genoeg."

Vorige week eindigde Leclerc nog als tweede in Oostenrijk. Hij profiteerde van de vele uitvallers en safetycarsituaties, nadat hij in de kwalificatie niet verder was gekomen dan een matige zevende tijd.

Na het moeizame openingsweekend besloot Ferrari om een voor Hongarije geplande update aan de auto's een week naar voren te halen. De bolides kregen voor de GP van Stiermarken een nieuwe neus, voorvleugel en vloer.

"Ik heb het hele team in de steek gelaten", vond Leclerc. "Dit is een zware dag voor ons. Ik heb alle moeite die iedereen gedaan heeft in de prullenbak gegooid."

De beschadigde auto van Vettel. (Foto: Getty Images)

Vettel nog in ongewis over updates

Vettel baalde ook dat het team door de dubbele uitvalbeurt geen data had kunnen verzamelen over de nieuwe onderdelen. "We hebben nu geen idee wat de updates ons hadden kunnen brengen."

Volgende week zondag krijgen Leclerc en Vettel kans op eerherstel als op de Hungaroring in Boedapest de Grand Prix van Hongarije wordt verreden.