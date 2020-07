De coureurs van Racing Point waren zondag erg tevreden over hun auto. Sergio Pérez werd 'Driver of the Day' in de Grand Prix van Stiermarken dankzij zijn zesde plek en Lance Stroll kwam in zijn 'roze Mercedes' als zevende over de streep.

Zaterdag kende het duo nog een zwakke kwalificatie op de Red Bull Ring. Pérez werd op het kletsnatte circuit zeventiende, Stroll moest als twaalfde van start. Met indrukwekkende inhaalraces wisten zij samen veertien WK-punten te verzamelen.

"Ik denk dat wij misschien wel de een-na-snelste auto hadden vandaag", zei Stroll tegen Sky Sports. "En anders de op twee na snelste. We waren in ieder geval sneller dan Renault, McLaren en een boel andere concurrenten."

Mercedes was zondag oppermachtig in Oostenrijk en Max Verstappen bleef in zijn Red Bull ook buiten bereik van de auto's van Racing Point. Het team wordt dit jaar ook wel 'de roze Mercedessen' genoemd, vanwege de motor van het Duitse team en de talrijke aerodynamische gelijkenissen met de kampioensauto van Mercedes uit 2019.

Renault diende na de race van zondag een protest in tegen Racing Point, omdat de auto's van hun concurrent een illegale kopie zouden zijn van de Mercedes van vorig jaar.

Pérez grijpt net naast vierde plaats

Ondanks zijn slechte startpositie eindigde Pérez nog bijna als vierde op de Red Bull Ring. Bij een late inhaalpoging ten opzichte van Red Bull-coureur Alexander Albon brak de ervaren Mexicaan zijn voorvleugel af, waardoor hij terugzakte naar de zesde plek.

Lando Norris (vijfde), Pérez, Stroll en Daniel Ricciardo (achtste) kwamen binnen 1,1 seconde van elkaar over de streep na de spectaculaire slotronde.

"De auto had een geweldig racetempo en ik kon een mooie inhaalrace rijden", blikte Pérez terug. "De strategie van het team was uitstekend, het had helemaal een perfecte dag kunnen zijn als ik vierde was geworden."

'Snelheid belooft veel voor rest van seizoen'

Pérez had geen spijt van zijn mislukte inhaalpoging ten opzichte van Albon. "Ik pushte erg hard en er was eigenlijk geen andere mogelijkheid om in te halen dan waar ik het probeerde."

"We raakten elkaar op een ongelukkige plek, waardoor mijn hele voorvleugel afbrak. Het was echt een kwestie van millimeters."

Stroll had voor zijn gevoel beter kunnen presteren dan zijn zevende plek. "Er waren veel frustrerende momenten voor mij, ik zat lange tijd vast achter Ricciardo. Maar al met al was onze snelheid vandaag erg veelbelovend voor de rest van het seizoen."

Stroll passeerde Ricciardo uiteindelijk met een agressieve manoeuvre. Die werd na afloop nog door de wedstrijdleiding onderzocht, maar er volgde geen straf.