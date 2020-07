Lewis Hamilton was zondag dolblij met zijn zege op de Red Bull Ring, waar hij in het recente verleden niet erg succesvol was. De Mercedes-coureur domineerde de Grand Prix van Stiermarken volledig.

"Ik weet niet waarom, maar er zijn circuits waar je sterker bent dan anderen. Dit is een van mijn zwakkere circuits. Daarom ben ik in de zevende hemel met mijn prestatie van vandaag", zei Hamilton tegen Sky Sports.

Vorige week eindigde Hamilton nog als vierde op de Red Bull Ring, mede door een tijdstraf. De zesvoudig wereldkampioen stond er in 2016 voor het laatst op het podium.

"Je kunt niets aan het verleden veranderen, maar je kunt je wel focussen op de toekomst. Ik ben na de race van vorige week hier gebleven, heb hard getraind, goed gegeten en geslapen en alles geanalyseerd met het team. Daardoor begon ik met veel energie aan het weekend."

Hamilton imponeerde zaterdag in de kletsnatte kwalificatie door de rest van het veld 1,2 seconde achter zich te houden. Zondag bouwde hij vanaf poleposition zijn voorsprong gestaag uit en kwam nooit in de problemen.

Het podium van de GP van Stiermarken met Bottas, Hamilton en Verstappen. (Foto: Pro Shots)

Hamilton heeft zeges in veertien verschillende jaren

De 35-jarige Brit heeft daardoor in veertien opeenvolgende seizoenen minimaal één race gewonnen. Michael Schumacher heeft met zeges in vijftien verschillende jaren het record op zijn naam staan.

Hamilton jaagt dit jaar op diverse records van de Duitse legende. In Oostenrijk boekte de Brit de 85e zege in zijn imposante carrière. Schumacher reed liefst 91 zeges bij elkaar.

"Het team heeft geweldig werk geleverd", zei de coureur van Mercedes. "Ik hoefde de auto alleen maar naar de finish te brengen. We hebben echt een stap vooruit gezet ten opzichte van vorige week."

Bottas genoot van duel met Verstappen

Valtteri Bottas reed lange tijd op de derde plek, maar wist in de slotfase de tweede plaats van Max Verstappen af te pakken. De Fin, die door zijn zege van vorige week aan de leiding gaat in de WK-stand, was tevreden met dat resultaat.

"Doordat ik van de vierde plek moest starten, was het vooral een kwestie van de schade beperkt houden. Lewis domineerde de race vanaf pole en had alles onder controle."

Verstappen wist een eerste aanval van Bottas nog te pareren, maar een ronde later sloeg de Mercedes-coureur wel toe. "Het was op het einde nog een mooie strijd met Max, ik had uiteindelijk meer snelheid dan hij", blikte Bottas terug. "Zulke gevechten op de baan zijn altijd leuk."

"Al met al ben ik tevreden, al had het weekend beter kunnen verlopen. Ik kijk al uit naar volgende week."

Dan staat op de Hungaroring de derde race van het weekend op het programma.