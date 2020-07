Max Verstappen legde zich zondag schoorvoetend neer bij zijn derde plek in de Grand Prix van Stiermarken. De Nederlander lag lang op de tweede plaats, maar in de slotfase had hij niet genoeg snelheid om Valtteri Bottas achter zich te houden.

"Ik heb er alles aan gedaan, maar we waren gewoon te langzaam in vergelijking met Mercedes", zei Verstappen na de race op de Red Bull Ring.

De coureur van Red Bull Racing begon op de tweede plaats en het was al snel duidelijk dat hij het polesitter Lewis Hamilton niet moeilijk kon maken.

Diens Mercedes-teamgenoot Bottas kwam in het laatste kwart van de GP met versere banden snel dichterbij en met nog vijf rondes te gaan haalde de Fin Verstappen in, nadat de Limburger een ronde eerder nog een eerste aanval had afgeslagen.

"ik probeerde het Valtteri zo lastig mogelijk te maken, al wist ik wel dat hij me een ronde later alsnog zou inhalen", aldus Verstappen. "Het was leuk om nog even zo'n gevecht te hebben, want verder was het een saaie wedstrijd voor mij omdat we te langzaam waren."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de inhaalactie van Bottas op Verstappen te bekijken.

'Er is nog veel werk te doen'

Verstappen klimt door zijn eerste podiumplek van het seizoen naar de zesde plek in de WK-stand, nadat hij vorige week in de Grand Prix van Oostenrijk al snel uitviel.

"Het is goed om op het podium te staan, maar er is nog veel werk te verzetten. De derde plek was vandaag het maximaal haalbare, maar ik ben daar natuurlijk niet blij mee. Ik wil meedoen om de zege."