Max Verstappen is zondag derde geworden in de Grand Prix van Stiermarken. De Red Bull-coureur moest op de Red Bull Ring in Oostenrijk de zege aan wereldkampioen Lewis Hamilton laten.

Hamilton reed vanaf poleposition onbedreigd naar de zege en finishte met een voorsprong van zo'n veertien seconden op zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Brit behaalde zo zijn eerste podiumplaats op de Red Bull Ring sinds 2016.

In totaal staat de zesvoudig wereldkampioen op 85 Grand Prix-zeges in zijn carrière. Daarmee komt het record van Michael Schumacher in zicht; de Duitser won 91 races.

Verstappen reed lange tijd op de tweede plek en moest in de slotrondes na een fraai duel Bottas voorbij laten gaan. De Mercedes-coureur was vorige week nog de snelste op hetzelfde circuit en behoudt de leiding in de WK-stand.

Voor Ferrari werd de tweede race van het jaar een drama. Sebastian Vettel en Charles Leclerc vielen uit na een onderlinge botsing in de eerste ronde.

De beschadigde auto van Vettel na de botsing met teamgenoot Leclerc. (Foto: Getty Images)

Leclerc knalt achterop bij Vettel

Bij de start verdedigde Verstappen met veel moeite zijn tweede plaats ten opzichte van McLaren-coureur Carlos Sainz. Al na enkele bochten moest de safetycar de baan op, doordat Leclerc achterop was geknald bij zijn teamgenoot Vettel.

De Ferrari's werden daardoor de eerste uitvallers van de dag. Ook na de herstart behield Hamilton de leiding, voor Verstappen. Sainz moest al snel zijn derde plaats afstaan aan Bottas en even later passeerde ook Alexander Albon de Spanjaard.

Verstappen probeerde het Mercedes-duo vervolgens te verrassen door als eerste een pitstop te maken. Hamilton reageerde door snel daarna een bandenwissel uit te laten voeren en kwam voor de Limburger weer de baan op. Bottas reed korte tijd aan de leiding en belandde na zijn pitstop op ruime achterstand van Verstappen weer op de derde plek.

Uitslag GP Stiermarken 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Verstappen (Red Bull) 15 punten

4. Albon (Red Bull) 12 punten

5. Norris (McLaren) 10 punten

6. Pérez (Racing Point) 8 punten

7. Stroll (Racing Point) 6 punten

8. Ricciardo (Renault) 4 punten

9. Sainz (McLaren) 2 punten +1 voor snelste ronde

10. Kvyat (AlphaTauri) 1 punt

Zes uitvallers minder dan vorige week

Renault-coureur Esteban Ocon - die op de vijfde plek gestart was - werd met een mechanisch probleem de derde en laatste uitvaller van de dag. Daardoor lag het aantal auto's dat de finish niet haalde een stuk lager dan vorige week, toen er liefst negen uitvallers waren.

Mede daardoor was de race van zondag een stuk minder spannend dan een week eerder. Pas in de laatste rondes was er weer spektakel toen Verstappen en Bottas een mooi duel om de tweede plek uitvochten, waarbij de Fin in zijn Mercedes aan het langste eind trok.

Verstappens teamgenoot Albon haalde op de vierde plek twaalf WK-punten binnen voor Red Bull. De Thai hield met veel moeite Sergio Pérez achter zich.

De Mexicaan was als zeventiende gestart en reed na een knappe inhaalrace lange tijd vijfde. Bij een inhaalpoging op Albon raakte de voorvleugel van Pérez beschadigd, waardoor Lando Norris hem in de laatste ronde de vijfde plek kon afsnoepen. Pérez bleef teamgenoot Lance Stroll en Daniel Ricciardo van Renault zeer nipt voor.

Verstappen in actie op Red Bull Ring. (Foto: Pro Shots)