Hoewel Red Bull en Max Verstappen een week geleden zeker in de kwalificatie duidelijk nog tekortkwamen op Mercedes, lijken de kaarten deze week iets anders geschud. Welke kleine aanknopingspunten zijn er voor de Nederlander in aanloop naar de allereerste 'Grosser Preis der Steiermark'?

Uiteraard was de kwalificatieronde van Lewis Hamilton zaterdag indrukwekkend, maar tegelijkertijd werd die geklokt onder omstandigheden die zondag niet terugkeren op de Red Bull Ring. De Formule 1 pakt de draad weer op waar het vrijdag gebleven was. En die vrijdag is dus een betere indicatie van de verhoudingen dan de kletsnatte zaterdag.

Mercedes was in de eerste twee vrije trainingen minder dominant dan tijdens het eerste weekend in Spielberg. Toen werden alle sessies met de twee zwarte auto's als snelste afgesloten. Deze vrijdag eindigde Verstappen in beide trainingen boven Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Niet alleen in een enkele snelle ronde, maar ook op de long runs was het voordeel dat Mercedes een week geleden nog had ogenschijnlijk verdwenen.

"Het lijkt er op dat we wat snelheid zijn kwijtgeraakt ten opzichte van onszelf en de concurrentie", stelde teambaas Toto Wolff na afloop vast. Hamilton was ontevreden met zijn auto en klaagde vooral over een gebrek aan grip aan de achterkant.

'Het voelt nu beter aan'

Verstappen was juist zeer te spreken over de stappen die zijn team heeft gezet om de RB16 sneller te maken. Volgens de Limburger hebben ze vooral afstellingen geprobeerd om de auto beter te leren kennen.

"Het voelt nu beter aan dan vorige week. Met deze balans rijdt de auto veel lekkerder", liet Verstappen na afloop weten. Hij kon vertrouwen putten uit zijn snelste tijd van 1.03,660.

Dat was al bijna zo snel als de kwalificatietijd van afgelopen zaterdag, en dat voor een vrije training. Al stond er wel - eerlijk is eerlijk - wat druk op de tweede training omdat die uitslag in het geval van een afgelaste kwalificatie als startopstelling zou dienen. De Honda-motor stond dus iets meer in standje als-de-brandweer dan normaal in een tweede training.

Snelste rondetijd per team Red Bull - 1.03,660

Mercedes - 1.03,703

Racing Point - 1.03,877

McLaren - 1.04,333

Ferrari - 1.04,706

Renault - 1.04,746

Alpha Tauri - 1.04,757

Alfa Romeo - 1.05,152

Williams - 1.05,588

Haas - 1.05,790

Snel op alle banden

Dat er wel degelijk gang in de RB16 zit, blijkt ook uit de snelste rondetijden per band, die allemaal op naam van Red Bull-coureurs staan. Alexander Albon ging het rapst op de harde band, Verstappen op de medium en de soft.

Red Bull pakt vooral veel tijd in de langzame en medium-snelheidsbochten ten opzichte van de Mercedes, die wel weer sneller is in de hogesnelheidsbochten en ook wat tijd pakt op de rechte stukken.

Dit suggereert dat de RB16 met wat meer neerwaartse kracht rijdt dan de W11. Vooral in bocht 3 (na het lange rechte stuk) en bocht 4 (waar het vorige week raak was tussen Hamilton en Albon) wint Red Bull tijd. Dat is alvast goed nieuws voor Red Bull kijkend naar de race op de bochtige Hungaroring volgende week.

Hoe goed is de race pace van de Red Bull?

De grote vraag is nu of Mercedes vrijdag zijn ware gezicht liet zien en of Verstappen terecht vertrouwen heeft in de race pace van de Red Bull. Hij baseert zich daarbij vooral op de elf ronden tot zijn uitvalbeurt van afgelopen zondag, waarin hij op de mediumbanden Bottas op diens softs redelijk kon volgen.

Beide Red Bull-coureurs kwamen vrijdag niet tot een ononderbroken long run, waardoor die tijden lastig zijn te vergelijken met Mercedes.

De vele regen van zaterdag levert een volgend vraagteken op: hoeveel van het rubber dat er vorige week en afgelopen vrijdag op het asfalt is gelegd, is er nog over? Dat opgeteld met andere temperaturen dan vrijdag levert ook weer een andere set omstandigheden op.

Max Verstappen op de Red Bull Ring (Foto: Pro Shots)

Vrije bandenkeuze door natte kwalificatie

Vorige week vertrok Verstappen als enige in de top tien op de mediumbanden. Dat voordeel van de alternatieve strategie heeft Verstappen nu waarschijnlijk niet, omdat er na de natte kwalificatie vrije bandenkeuze is.

Pirelli schrijft beginnen op softs en dan een wissel naar hard voor als de snelste strategie. Het is onwaarschijnlijk dat Red Bull hiervoor kiest, maar er bestaat een kleine kans dat Mercedes deze keuze wel maakt. Charles Leclerc won in 2019 immers bijna de race met deze strategie, tot Verstappen daar een stokje voor stak.

Verstappen moet niet in een Mercedes-sandwich belanden

Door de vierde startplaats van Bottas bestaat voor Verstappen wel het gevaar dat hij al snel in een Mercedes-sandwich belandt.

Zeker met gelijke bandenkeuzes zou dat het ongewenste scenario opleveren dat de Nederlander in een pitstop wordt gedwongen om een undercut van de ene Mercedes af te dekken en daarbij de andere moet laten gaan.

Na de chaos van een week geleden kan de race zondag zomaar eens ontaarden in een strategisch schaakspel. Als de fragiele Mercedessen en Red Bulls tenminste heel blijven.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15.10 uur.