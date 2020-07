George Russell schreeuwde het zaterdag uit van geluk over de boordradio, nadat hij zich voor het eerst plaatste voor Q2. De jonge Brit mag zondag als elfde van start in de GP van Stiermarken.

"Het voelde geweldig. Wat een chaotische kwalificatie", jubelde Russell tegen de website van de Formule 1 na de kletsnatte kwalificatie op de Red Bull Ring.

"Ik heb alles gegeven wat ik in me had en had erg veel plezier op de baan. Dit resultaat is een beloning voor het harde werk van dit team."

De voormalig Formule 2-kampioen kende vorig jaar een moeizaam debuutjaar in de Formule 1, omdat de trage auto van Williams constant achteraan reed.

De 22-jarige Russell toonde wel zijn talent in de onderlinge strijd met zijn toenmalig teamgenoot Robert Kubica. Hij klopte de ervaren Pool vorig jaar in elke kwalificatie en bij veertien van de zestien races waarin beide coureurs de finish haalden.

305 Vooruitblik F1: 'Verstappen moet minimaal podium halen'

Russell slechts tiende van seconde trager dan Ferrari's

Dit jaar is Williams opnieuw een staartteam, maar de verschillen zijn een stuk kleiner. Vorige week bij de GP van Oostenrijk kwalificeerde Russel zich als zeventiende door zijn nieuwe teamgenoot Nicholas Latifi en Alfa Romeo-duo Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi achter zich te laten.

Zaterdag volgde het voorlopige hoogtepunt in de carrière van Russell tijdens de natte kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij reed de twaalfde tijd en schoof door een gridstraf van Charles Leclerc nog een plek naar voren op de startgrid.

Het scheelde maar weinig of Russell had zich zelfs bij de beste tien geschaard. "Als iemand me had verteld dat ik maar één tiende van een seconde tekort zou komen op Ferrari om Q3 te halen, dan had ik dat nooit geloofd", zei Russell, die vervolgens opnieuw uitvoerig het team bedankte.

"Deze prestatie op het natte circuit is alleen mogelijk als je veel vertrouwen hebt in je materiaal en dat had ik vandaag. Alle monteurs en engineers hebben in moeilijke tijden week in week uit keihard gewerkt. Dit geeft ons team een grote boost."

Russell gaat zondag op jacht naar de eerste WK-punten van zijn carrière. De race op de Red Bull Ring begint om 15.10 uur.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.