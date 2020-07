Carlos Sainz begint zondagmiddag vol vertrouwen aan de Grand Prix van Stiermarken. De coureur van McLaren reed zaterdag met een derde plek op de kletsnatte Red Bull Ring de beste kwalificatie van zijn carrière.

De Spanjaard hoopt in Oostenrijk op zijn tweede podiumplaats in zijn loopbaan. Vorig jaar in Brazilië kwam Sainz als vierde over de streep, maar door een tijdstraf van Lewis Hamilton kreeg hij achteraf de derde plaats toebedeeld.

"Ik voel veel vertrouwen voor de race", zei Sainz op de persconferentie na de kwalificatie. "Natuurlijk hebben we behoorlijke tegenstand en wordt het zwaar om mijn plaats te verdedigen."

Vorige week stond Sainz' teamgenoot Lando Norris als nummer drie op het podium bij de GP van Oostenrijk. De toekomstig Ferrari-coureur werd zelf vijfde.

"Vorige week hebben we kunnen zien dat Ferrari en Racing Point een betere snelheid hadden in de race dan in de kwalificatie en ook Valtteri Bottas en Alexander Albon starten achter mij", zei Sainz.

"Het wordt daarom erg belangrijk om in de eerste rondes mijn derde plek vast te houden en daarna moet ik mijn kansen pakken als die zich tijdens de race aandienen."

Carlos Sainz. (Foto: Pro Shots)

Sainz trots op derde plek achter 'regenspecialisten' Hamilton en Verstappen

Sainz was dolblij na de persconferentie. "Ik vind het geweldig om hier met Lewis Hamilton en Max Verstappen te zitten. Want ik beschouw hen als de beste coureurs in de regen."

Hamilton imponeerde op de kletsnatte Red Bull Ring door met een voorsprong van 1,2 seconde op Verstappen poleposition voor zich op te eisen. Sainz werd op slechts 0,19 van de Limburger derde.

De 25-jarige Sainz sprak zaterdag van "een van de meest stressvolle" dagen uit zijn loopbaan. "In mijn laatste ronde heb ik alles geriskeerd", zei hij. "Op alle plekken waar ik me eerder nog iets inhield, gaf ik nu vol gas."

Zondag geen regen verwacht

Op het einde van de kwalificatie begon het harder te regenen, waardoor de baan nog natter en lastiger werd. Sainz perste er toch nog een snelle ronde uit.

"Ik dacht dat niemand zich nog zou kunnen verbeteren onder deze omstandigheden. Het verbaasde me dat het me toch lukte."

Sainz gaat zondag vanaf 15.10 uur op jacht naar de tweede podiumplaats in zijn carrière. Volgens de weervoorspellingen blijft het dan wel droog.

