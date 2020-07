Met een marge van ruim 1,2 seconde op de rest van het veld pakte Lewis Hamilton zaterdag poleposition in de Grand Prix van Stiermarken. De zesvoudig wereldkampioen genoot van de verraderlijke omstandigheden.

"Wat een lastige dag", zei Hamilton in een eerste reactie na de kwalificatie. "Vaak kon je nauwelijks zien waar je heen reed. Ik ben dol op deze dagen."

Hamilton klokte zowel in Q1, Q2 als Q3 de snelste tijd, steeds voor Verstappen. In de laatste sessie bleef de Brit zijn Limburgse concurrent ruim voor. Daarmee pakte Hamilton de 89e pole van zijn carrière, een uitbreiding van het record dat hij in 2017 afpakte van Michael Schumacher.

Het was zaterdag lange tijd onzeker of de kwalificatie überhaupt verreden kon worden. Eerder op de dag werd de derde training afgelast wegens de zware regenval. De start van de kwalificatie werd met drie kwartier uitgesteld omdat het aanvankelijk nog te hard regende.

Hamilton: 'Ik voelde me thuis in de regen'

"Dit waren de slechtst mogelijke omstandigheden. Maar ik ben dankbaar dat we toch het circuit op konden", zei Hamilton. "De hele kwalificatie was een grote uitdaging, maar de omstandigheden waren voor iedereen hetzelfde."

"Ik voelde me aardig thuis in de regen. Het zich was echt minimaal. Je moest steeds een gaatje laten vallen met je voorganger om een snelle ronde neer te kunnen zetten."

De 35-jarige Hamilton gaat zondag op jacht naar de 85e zege van zijn carrière. De race op de Red Bull Ring gaat om 15.10 uur van start.

