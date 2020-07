Max Verstappen is tevreden met de tweede tijd zaterdag in de kletsnatte kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken. De Limburgse coureur van Red Bull Racing moest alleen de dominerende Lewis Hamilton van Mercedes voor zich dulden.

"Het had beter gekund, maar over het algemeen was het een goede kwalificatie. Het was heel erg tricky op de baan. Het regende veel harder in Q3 en in de heel natte omstandigheden hadden we het moeilijk", zei Verstappen op de Red Bull Ring.

Verstappen deed in zijn laatste ronde nog een gooi naar poleposition, maar hij spinde vlak voor de laatste bocht waardoor hij zijn tijd van 1.20,489 niet kon verbeteren, iets wat Hamilton nog wel lukte: 1.19,273.

"Ik moest wat uitwijken doordat Vettel vlak voor mij de pits indook (de Ferrari-rijder spinde eveneens), maar anders had ik Hamilton ook niet verslagen. De tweede tijd was wel het maximaal haalbare vandaag", aldus Verstappen.

'Je zag helemaal niets'

Verstappen klaagde over de boordradio een paar keer dat hij niets zag. De kwalificatie begon drie kwartier later dan gepland door de hevige regenval, maar de wedstrijdleiding vond het uiteindelijk verantwoord om de coureurs de baan op te sturen.

"Je zag helemaal niets, ook al zat je zes seconden achter iemand. Het was verschrikkelijk, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Ik denk dat we morgen in de race een goede kans maken op de zege. De auto is beter dan vorige week dus ik kijk ernaar uit."

Verstappen heeft zondag ook een goed resultaat nodig omdat hij vorige week al vroeg uitviel in de Grand Prix van Oostenrijk op eveneens de Red Bull Ring door een elektronisch probleem. De race begint om 15.10 uur en het is dan wel droog.

