Max Verstappen begint zondag vanaf de tweede startplek aan de Grand Prix van Stiermarken. Lewis Hamilton was zaterdag veruit de snelste in de kwalificatie op een kletsnatte Red Bull Ring.

Hamilton was ruim een seconde sneller dan de rest van het veld. Verstappen viel de tijd van de zesvoudig wereldkampioen nog aan in zijn laatste ronde, maar spinde op het natte asfalt bijna van de baan.

Achter Hamilton en Verstappen staat Carlos Sainz van McLaren op de derde startplek. De Spanjaard reed de beste kwalificatie uit zijn carrière.

Valtteri Bottas van Mercedes completeert de tweede startrij. De Fin voert de WK-stand aan nadat hij vorige week op hetzelfde circuit de GP van Oostenrijk won.

Zondag blijft het volgens de weersvoorspellingen droog in Oostenrijk. De race gaat om 15.10 uur van start.

Uitslag kwalificatie GP Stiermarken 1. Hamilton (Mercedes) 1.19,273

2. Verstappen (Red Bull) 1.20,489

3. Sainz (McLaren) 1.20,671

4. Bottas (Mercedes) 1.20,701

5. Ocon (Renault) 1.20,922

6. Norris (McLaren) 1.20,925 (drie plaatsen gridstraf)

7. Albon (Red Bull) 1.21,011

8. Gasly (Toro Rosso) 1.21,028

9. Ricciardo (Renault) 1.21,192

10. Vettel (Ferrari) 1.21,651

Start kwalificatie uitgesteld wegens regen

De start van de kwalificatie werd uitgesteld, omdat het te hard regende in Oostenrijk. Toen het drie kwartier later wat minder hard begon te regenen, verschenen de auto's toch op het circuit.

Romain Grosjean schoot al direct van de baan, waardoor de Haas-coureur zondag als laatste van start moet. Ook Antonio Giovinazzi spinde van het circuit met zijn Alfa Romeo.

Sergio Pérez, die vrijdag nog de snelste tijd in de eerste training en de derde tijd in de tweede training neerzette, wist Q1 verrassend genoeg niet te overleven. George Russell plaatste zich in zijn Williams juist voor het eerst in zijn carrière voor Q2.

Daarin pakte de jonge Brit de twaalfde startplek. Zondag staat hij op dezelfde startrij als Ferrari-coureur Charles Leclerc, die er net niet in slaagde om Q3 te halen.

In Q3 kwam Ferrari-coureur Sebastian Vettel niet verder dan de tiende plek, mede doordat hij in zijn laatste ronde van de baan schoot. Ook Red Bull-coureur Alexander Albon stelde teleur met een zevende plek, al mag hij door een gridstraf van Lando Norris (McLaren) als zesde van start.