De derde vrije training van de Grand Prix van Stiermarken gaat zaterdag niet door. Vanwege de hevige regenval in Spielberg is het te gevaarlijk om te racen.

Aan het begin van de ochtend leek het nog mee te vallen, maar de laatste uren barstte het los boven de Red Bull Ring. De Formule 3-race, die ruim voor de derde training begon, werd na vijftien ronden gestaakt vanwege de vele spins op het kletsnatte circuit.

De derde vrije training in de Formule 1, die om 12.00 uur zou beginnen, werd aanvankelijk tot nader order uitgesteld. Veertig minuten na de oorspronkelijke starttijd werd er alsnog een streep door de training gezet.

De kans is groot dat ook de kwalificatie om 15.00 uur niet door kan gaan. Die wordt in dat geval verplaatst naar zondagochtend. Mochten de weersomstandigheden ook dan niet goed genoeg zijn, dan geldt de uitslag van de tweede vrije training.

In dat geval begint Max Verstappen zondag vanaf poleposition in Spielberg, gevolgd door Valtteri Bottas (Mercedes) en Sergio Pérez (Racing Point). De kans lijkt echter groot dat de kwalificatie zondagochtend gewoon verreden kan worden, want de weersvoorspellingen zijn goed.

Het is de tweede week op rij dat er geracet wordt in Oostenrijk, nadat Bottas vorige week de eerste Grand Prix van het seizoen op zijn naam schreef. Verstappen viel al in de openingsfase van die race uit.