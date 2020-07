Lando Norris wijt zijn moeizame begin van het tweede Grand Prix-weekend in Oostenrijk aan fysieke problemen. De coureur van McLaren, die in de eerste training een gridstraf kreeg voor de race van zondag, is door de pijn zelfs bang om te remmen.

"Fysiek ben ik een beetje aan het kwakkelen. Ik weet niet waar het precies vandaag komt, vanuit mijn borst misschien, maar het is in ieder geval erg pijnlijk", zei Norris bij Sky Sports. "We konden minder rondes rijden dan gepland, puur om ervoor te zorgen dat ik zaterdag weer in goede conditie zou zijn. Het is allemaal niet ideaal."

De twintigjarige Brit, die afgelopen zondag nog indruk maakte door de Grand Prix van Oostenrijk als derde te eindigen, maakte in de eerste vrije training een knullige fout door in te halen terwijl er met de gele vlag gezwaaid werd. Het leverde hem een gridstraf op van drie plekken voor de race van zondag.

In de tweede training van de Grand Prix van Stiermarken namen de fysieke problemen toe en kwam Norris slechts tot 31 rondes. Over de hele dag reed de McLaren-coureur in totaal 56 ronden, 29 minder dan zijn teamgenoot Carlos Sainz (85).

'Frustrerend dat ik me niet zeker voelde in auto'

Norris nam vrijdag al pijnstillers en hoopt dat hij zaterdag weer pijnvrij kan racen. "Ik voel me nu prima en loop lekker rond. Maar als ik in de auto zit, is er iets dat heel veel pijn veroorzaakt. Vooral in de snelle bochten en als ik rem."

"Het is nogal frustrerend dat ik me niet zeker voelde in de auto", baalde hij. "Als ik op de rem trap, neemt de pijn enorm toe. Dus ik ben bang om te remmen, waar dan ook. En dat is niet bepaald ideaal op dit circuit."

Zaterdag staan de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op het programma in Spielberg, al is er een kans dat de kwalificatie vanwege de onheilspellende weersverwachtingen niet verreden kan worden. In dat geval wordt de kwalificatie naar zondagochtend verplaatst.