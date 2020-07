Daniel Ricciardo voelt zich redelijk goed na zijn crash vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken. De Australische coureur van Renault heeft geen verklaring voor zijn harde klapper op de Red Bull Ring.

Ricciardo verloor halverwege de oefensessie in bocht 9 de macht over het stuur. Hij spinde op de baan en vloog vervolgens op volle snelheid in de bandenstapel, die door de marshalls moest worden gerepareerd.

"Die eerste volle snelle ronde ging eigenlijk prima tot aan bocht 9. Het moet een fout zijn geweest. Het gebeurde allemaal zo snel dat ik eigenlijk niet precies weet wat er misging", zei Ricciardo na afloop tegen Motorsport.com.

"Ik stuurde in en verloor direct de auto. Dat gebeurt wel vaker met auto’s en ook in de Formule 1 dus dat is niets ongewoons. Ik ben oké, maar ik heb wel te doen met de jongens van het team. Maar goed, we moeten door."

'Stootte mijn knie tegen het stuurkolom'

Ricciardo kwam na de crash hinkend uit zijn zwaar beschadigde auto, maar hoefde niet ondersteund te worden op weg naar het medisch centrum op de Red Bull Ring, waar bleek dat hem verder weinig mankeerde.

"Ik stootte mijn knie tegen het stuurkolom toen ik in de bandenstapel terechtkwam dus die is wat gekneusd. Maar ze hebben het nagekeken en het is niets meer dan wat blauwe plekken. Alles is in orde."

Ricciardo kent een teleurstellende seizoensstart. Hij viel vorige week al vroeg uit in de Grand Prix van Oostenrijk. De monteurs van Renault moeten zijn wagen voor zaterdag 12.00 repareren, want dan staat de derde vrije training op het programma.

