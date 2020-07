Mercedes was vrijdag bij de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Stiermarken een stuk minder sterk dan een week geleden op hetzelfde circuit. Lewis Hamilton denkt dat vooral Red Bull Racing sneller is geworden, terwijl hij geen verklaring heeft voor zijn eigen problemen.

Hamilton zette vorige week voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd neer in alle drie de vrije trainingen, maar vrijdag kwam hij op de Red Bull Ring niet verder dan de vierde en de zesde tijd. Vooral de tweede vrije training zorgde voor vraagtekens bij de wereldkampioen.

"Ik weet niet waarom het niet goed ging in de middagsessie", zei Hamilton volgens Motorsport.com. "Het voelde relatief normaal, maar ik zat vrij ver van de toptijd af. Er is dus nog veel werk te doen om uit te vinden wat de reden voor mijn problemen zijn."

De 35-jarige Brit, die het seizoen afgelopen zondag mede door een tijdstraf begon met de vierde plek in de GP van Oostenrijk, gaf vrijdag in de tweede vrije training bijna zeven tienden toe op Max Verstappen, die met 1.03,660 de snelste was. Valtteri Bottas eindigde als tweede en was ruim zes tienden sneller dan zijn teamgenoot Hamilton.

"Je weet nooit precies wat er gebeurt in de vrije trainingen, maar het lijkt erop dat het veld dichter bij elkaar zit dan afgelopen weekend", aldus Hamilton. "De anderen zijn sneller geworden of wij langzamer, een van de twee."

Wolff: 'Er is een probleem met de auto'

Toto Wolff toonde zich ook bezorgd over de prestaties van Hamilton in de eerste trainingen. "We tasten in het duister, vooral over de tijden van Lewis", zei de teambaas van Mercedes tegen de Oostenrijkse omroep ORF. "Er is een probleem met de auto."

"Op dit momenten weten we niet wat er aan de hand is. Het gaat alle kanten op met de auto in de langzamere bochten. Maar we hebben gelukkig data over alles, dus daar gaan we naar kijken."

De aanpak van de teams bij de tweede vrije training was wat anders dan normaal, omdat zaterdag zware regenval wordt verwacht. Als de kwalificatie daardoor niet door kan gaan, en ook niet op zondagochtend kan worden gehouden, bepaalt de uitslag van de tweede vrije training de startopstelling.

"We hebben niet heel veel achter de hand gehouden wat betreft de prestaties van de motor", zei Wolff. "Vergeleken met vorige week is Verstappen verbeterd, net als de Racing Points. De rest lijkt langzamer, net als wij."

De start van de kwalificatie staat gepland voor zaterdag om 15.00 uur.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.