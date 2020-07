Max Verstappen is blij met hoe vrijdag de eerste twee vrije trainingen zijn verlopen voor de Grand Prix van Stiermarken. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing reed de tweede en de eerste tijd op de Red Bull Ring.

"Het gevoel met de auto was ditmaal veel beter dan vorige week vrijdag. Toen was ik niet echt blij, maar we hebben intussen veel geleerd. We hebben geprobeerd om de problemen van vorige week op te lossen en voorlopig lijkt de door ons gekozen richting absoluut de juiste", zei Verstappen tegen Sky Sports.

Verstappen hoefde alleen Racing Point-rijder Sergio Pérez voor zich te dulden in de eerste vrije training. Hij was in beide oefensessies sneller dan de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, die vorige week zeer dominant waren toen er ook werd geracet in Oostenrijk.

"Ik weet niet of dit goed genoeg is om zondag te kunnen winnen, dat zien we dan wel. Het is te vroeg om te zeggen waar we staan in vergelijking met Mercedes, maar we hebben een stap in de goede richting gezet. Van onze kant zijn we dus redelijk tevreden", aldus Verstappen.

'Voorlopig sta ik op pole'

Er is zelfs een kans dat Verstappen poleposition krijgt door de 'winst' van de tweede vrije training. Dat is namelijk het geval als de kwalificatie op zaterdag niet kan doorgaan vanwege de voorspelde hevige weersomstandigheden en voorafgaand aan de race op zondag niet kan worden ingehaald.

"Voorlopig sta ik op pole", lachte Verstappen. "Nee, laten we eerst maar eens kijken of we morgen de kwalificatie gewoon kunnen doen. En als dat niet zo blijkt te zijn, dan denk ik dat de kwalificatie alsnog op zondagochtend wordt gehouden."

De Grand Prix van Stiermarken, die vorige week de Grand Prix van Oostenrijk werd genoemd, gaat zoals het er nu voorstaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00) en wordt zondag afgesloten met de race (15.10 uur).

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.