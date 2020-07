Alle 4.566 coronatesten onder coureurs en overig personeel die voor het tweede Formule 1-weekend in Oostenrijk zijn uitgevoerd hebben een negatief resultaat. Dat heeft de FIA vrijdag bekendgemaakt.

Ook vorige week bij de eerste race van het seizoen op de Red Bull Ring bleek niemand besmet te zijn met het coronavrius. Toen werden er nog 4.032 testen uitgevoerd.

De Formule 1 is - samen met de Formule 2 en 3 - de eerste internationale sportcompetitie die sinds de uitbraak van de pandemie weer is hervat. Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen door Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

Deze week wordt op hetzelfde circuit de Grand Prix van Stiermarken gehouden, vernoemd naar de Oostenrijkse deelstaat waarin het circuit is gelegen. Net als vorige week is er een strikt coronaprotocol van kracht.

Ferrari gewaarschuwd na overtreden protocol

Eerder op vrijdag kreeg Ferrari nog een waarschuwing omdat Charles Leclerc zich niet aan het protocol had gehouden. De coureur was tussen de twee races naar huis in Monaco gevolgen, waar hij een restaurant had bezocht.

Ook bij de vorige Grand Prix werden Ferrari en Red Bull al gewaarschuwd omdat ze de richtlijnen niet naleefden. Als Ferrari een derde keer de fout ingaat, kunnen de stewards het Italiaanse team een straf opleggen.