Lando Norris heeft vrijdag een gridstraf van drie plaatsen gekregen bij de Grand Prix van Stiermarken. Tijdens de eerste vrije training haalde de coureur van McLaren Pierre Gasly in terwijl er met de gele vlag gezwaaid werd.

Door zijn straf zal Norris zondag op de startgrid drie plaatsen naar achteren worden gezet. Tijdens de eerste training zette de Brit de veertiende tijd neer op de Red Bull Ring.

De straf is even hoog als de sanctie die Lewis Hamilton een week eerder kreeg op hetzelfde circuit. De coureur van Mercedes moest bij de Grand Prix van Oostenrijk drie plaatsen achteruit op de startgrid omdat hij tijdens de kwalificatie op volle snelheid doorreed terwijl er met de gele vlag gezwaaid werd.

Afgelopen zondag behaalde Norris met een derde plek de eerste podiumplaats uit zijn carrière. De twintigjarige Brit is daardoor de op twee na jongste coureur ooit op het podium. Het record is nog altijd in handen van Max Verstappen, die in 2016 achttien jaar was toen hij de GP van Spanje won.

Vrijdag om 15.00 uur begint de tweede training in Oostenrijk. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.