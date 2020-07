Max Verstappen heeft vrijdag de tweede tijd neergezet bij de eerste training voor de GP van Stiermarken. Sergio Pérez noteerde de snelste rondetijd in Oostenrijk.

De coureur van Racing Point was met 1.04,867 minder dan een tiende van een seconde sneller dan Verstappen. Kort achter de Limburger legde het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton beslag op de derde en vierde plaats.

Bottas is de leider in de WK-stand omdat hij vorig weekend de eerste race op de Red Bull Ring won. Verstappen viel uit in die race en is nog puntloos.

Mercedes domineerde vorig weekend alle trainingen en de kwalificatie. Bottas en Hamilton maakten vrijdag geen gebruik van de snelle softbanden, waardoor de uitslag van de training een vertekend beeld geeft.

Ferrari stelde tijdens de eerste training opnieuw teleur, ondanks enkele aerodynamische aanpassingen aan de auto. Sebastian Vettel klokte slechts de tiende tijd, Charles Leclerc kwam niet verder dan de twaalfde plek.

Uitslag eerste training GP Stiermarken 1. Pérez (Racing Point) – 1.04,867

2. Verstappen (Red Bull) +0,096

3. Bottas (Mercedes) +0,222

4. Hamilton (Mercedes) +0,253

5. Stroll (Racing Point) +0,529

6. Albon (Red Bull) +0,616

7. Sainz (McLaren) +0,735

8. Gasly (AlphaTauri) +0,831

9. Ricciardo (Renault) +0,902

10. Vettel (Ferrari) +0,903

Reservecoureurs Aitken en Kubica in actie

De eerste oefensessie op de Red Bull Ring werd tijdelijk onderbroken omdat de auto van Nicholas Latifi naast de baan was gestrand. De coureur van Williams kreeg te maken met een versnellingsbakprobleem.

De andere auto van Williams werd bestuurd door debutant Jack Aitken. De Britse reservecoureur nam voor de gelegenheid de plek in van zijn landgenoot George Russell en reed de zeventiende tijd.

Ook Robert Kubica kwam vrijdag in actie. De reservecoureur van Alfa Romeo mocht in plaats van Antonio Giovinazzi rijden en noteerde de achttiende tijd.

Kwalificatie in gevaar wegens slecht weer

Vrijdagmiddag zullen Giovinazzi en Russell weer plaatsnemen in hun auto's voor de tweede training. Er bestaat een kleine kans dat de uitslag van die sessie als startopstelling moet worden gebruikt.

Zaterdag wordt er namelijk veel regen voorspeld in Oostenrijk. Als de derde training en kwalificatie om die reden niet door kunnen gaan, wordt de kwalificatie naar zondagochtend verplaatst. Als het weer dan nog steeds te slecht is, bepaalt de uitslag van de tweede training de startopstelling voor de race die zondag om 15.10 uur begint.