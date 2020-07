Sebastian Vettel zal in 2021 geen teamgenoot van Max Verstappen worden bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner heeft vrijdag gemeld dat de renstal vasthoudt aan Alexander Albon naast de Limburgse coureur.

"We vinden dat we een geweldig duo hebben met Max en Alex", zegt Horner tegen Sky Sports. "Ze hebben een geweldige potentie voor de toekomst."

"Daarom is er helaas geen plaats voor Vettel", aldus de Britse teambaas. "Ik vrees voor Sebastian dat dit inderdaad een definitief nee is en daar is hij ook van op de hoogte."

Aan het einde van dit seizoen moet Vettel bij Ferrari vertrekken. De 33-jarige Duitser werd van 2010 tot 2013 viermaal op rij wereldkampioen in een auto van Red Bull.

Renault koos voor Alonso

Vettel sluit niet uit om in 2021 voor een ander team in de Formule 1 te rijden, maar donderdag werd al duidelijk dat er ook bij Renault geen plaats is voor hem. De Franse renstal legde tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso vast als opvolger van Daniel Ricciardo.

De Australiër vertrekt komende winter naar McLaren, waar hij Carlos Sainz opvolgt. De Spanjaard is op zijn beurt de opvolger van Vettel bij Ferrari.

Vettel eindigde vorige week teleurstellend als tiende in de GP van Oostenrijk. Komend weekend wordt eveneens op de Red Bull Ring de GP van Stiermarken verreden.

Sebastian Vettel. (Foto: Pro Shots)