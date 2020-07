De Formule 1 heeft vrijdag twee nieuwe races aan de kalender van 2020 toegevoegd. In september wordt er geracet in Mugello en Sotsji.

De race in Mugello wordt een week na de Italiaanse Grand Prix op Monza verreden en gaat de Grand Prix van Toscane heten. Twee weken later, op 27 september, wordt de Grand Prix van Rusland op het circuit in Sotsji verreden.

Mugello organiseerde nog nooit een Formule 1-race. Het circuit wordt voornamelijk gebruikt voor motorraces. Het wordt de duizendste Grand Prix voor de Italiaanse renstal Ferrari, dat het circuit als testbaan gebruikt.

Met de toevoeging van Toscane en Rusland bevat de Formule 1-kalender nu tien races. Het seizoen begon vorige week in Oostenrijk, waar komend weekend ook de tweede race sinds de corona-uitbraak wordt verreden.

De Formule 1 hoopt een kalender van vijftien tot achttien races samen te stellen voor dit ingekorte seizoen.

Het ciruit van Mugello wordt voornamelijk gebruikt voor motorraces. (Foto: Getty Images)