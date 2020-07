De FIA heeft Ferrari opnieuw op de vingers getikt omdat het team zich niet aan het coronaprotocol hield. Charles Leclerc reisde tussen de twee races in Oostenrijk in naar huis en hield zich daarbij niet aan de richtlijnen.

Volgens het protocol mogen alle aanwezigen bij de Formule 1-races alleen contact hebben met mensen uit hun eigen 'bubbel'. Leclerc bezocht in Monte Carlo een restaurant en ging met verschillende mensen op de foto. Beelden daarvan kwamen op sociale media terecht.

"Ik ben inderdaad naar huis gereisd", bevestigt Leclerc vrijdag tegenover Speedweek. "Maar ik ben twee keer getest voor mijn terugkeer hier in Oostenrijk en twee keer testte ik negatief."

Vorige week kreeg Ferrari-coureur Sebastian Vettel net als enkele topmannen van Red Bull Racing al een waarschuwing van de FIA. In aanloop naar de eerste race in Oostenrijk was te zien hoe zij zonder mondkapje en binnen 1,5 meter een gesprek voerden.

Ook Bottas reisde naar Monaco

Leclerc was overigens niet de enige coureur die deze week naar huis reisde. Valtteri Bottas, de winnaar van de afgelopen race, bracht ook enkele dagen thuis door.

De coureur van Mercedes had alleen contact met zijn vriendin en zijn persoonlijke trainer, waarmee hij zich aan het protocol hield. "Ik wilde graag een aantal dagen thuis doorbrengen, om de batterij op te laden voor het tweede weekend", zei de Fin.

Vrijdag zijn de eerste trainingen voor de GP van Stiermarken, zoals de tweede race in Oostenrijk officieel heet. Zondag om 15.10 uur gaat de race van start.