Charles Leclerc verwacht dat het een lastig karwei wordt om komend weekend ook bij de tweede Formule 1-race in Oostenrijk op het podium te eindigen. De Ferrari-coureur vreest dat Mercedes en Red Bull Racing te snel zijn.

"We gaan er alles aan doen wat we kunnen, maar ik denk dat een podium niet haalbaar is", zei Leclerc donderdag op de persconferentie. "We werken er wel hard aan om daar verandering in te brengen."

Leclerc eindigde zondag namens Ferrari weliswaar als tweede in Oostenrijk, maar had dat mede te danken aan het uitvallen van concurrenten en een tijdstraf voor Lewis Hamilton. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel eindigde slechts als tiende.

Vooral qua snelheid stelde de auto zwaar teleur, wat terug te zien was in de kwalificatietijden van Leclerc (zevende) en Vettel (elfde). Vorig jaar pakte Leclerc nog poleposition in Oostenrijk en was hij toen liefst een seconde sneller dan dit jaar.

Charles Leclerc had problemen met zijn Ferrari tijdens een van de vrije trainingen in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

'Realistisch gezien zijn Mercedes en Red Bull te snel'

Ferrari besloot vanwege het tegenvallende optreden in Spielberg deze week al een aantal updates door te voeren aan de auto. Aanvankelijk zouden de aanpassingen pas gedaan worden voor de Grand Prix van Hongarije op 19 juli.

"Het is belangrijk dat de updates werken. Als dit niet het geval is, dan hebben we een probleem", aldus Leclerc. "Maar ik heb er vertrouwen in dat het ons in ieder geval iets op gaat leveren."

Bij de Grand Prix van Oostenrijk moest de Monegask afgelopen zondag Valtteri Bottas voor zich dulden. Hij denkt dat hij Mercedes en ook Red Bull Racing komend weekend wel bij te houden. "Realistisch gezien wordt het lastig. Mercedes en Red Bull Racing ogen bijzonder snel", erkende hij.

De Grand Prix van Stiermarken, die vorige week de Grand Prix van Oostenrijk werd genoemd, begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), gevolgd door de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op zaterdag en de race (15.10 uur) op zondag.

