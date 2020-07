Max Verstappen hoopt dat Red Bull Racing komend weekend bij de Grand Prix van Stiermarken vooral stappen maakt in de kwalificatie ten opzichte van vorige week toen er ook werd geracet op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

"Ik zeg niet dat we Mercedes kunnen verslaan, maar als we erin slagen om twee of drie tienden van een seconde dichter bij hen te komen in de kwalificatie, dan hebben we goede vooruitzichten in de race", zei Verstappen donderdag op een persconferentie.

Verstappens team Red Bull Racing kwam er vorige week niet aan te pas tegen Mercedes in de vrije trainingen en de kwalificatie. Verstappen en zijn ploeggenoot Alexander Albon gaven vrijwel telkens minimaal een halve seconde toe op Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"Als je naar de gegevens kijkt, zijn we sneller dan Mercedes in de meeste bochten. Maar ik was niet echt blij met de balans van de auto. En op een circuit als dit heb je veel vertrouwen nodig om heel snel door de bochten te kunnen gaan. Als we de balans kunnen verbeteren, zijn we zeker dichtbij", aldus Verstappen.

'Mercedes heeft duidelijk grotere stappen gemaakt'

Red Bull kwam vorige week in de race een stuk beter voor de dag. Verstappen viel weliswaar al vroeg uit vanwege een elektronisch probleem, maar Albon maakte tot aan zijn botsing met Hamilton in de slotfase nog volop kans op de zege, die naar Bottas ging.

"Ik denk dat onze motorleverancier Honda veel vooruitgang heeft geboekt, maar Mercedes heeft duidelijk grotere stappen gemaakt, dus we moeten keihard blijven werken om meer uit de auto te halen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat ons gaat lukken", vertelde Verstappen.

De Grand Prix van Stiermarken, vorige week werd het de Grand Prix van Oostenrijk genoemd, begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen (11.00 uur en 15.00 uur), gevolgd door de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) op zaterdag en de race (15.10 uur) op zondag.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.