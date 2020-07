Dit weekend staat de tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma, opnieuw in Oostenrijk. Alfred Snoek, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting voor Spielberg.

Het is donderdag warm zomerweer in de Alpenregio. De zon schijnt uitbundig en in de dalen loopt de temperatuur op tot 25 graden of hoger. Later op de dag ontwikkelen zich wel enkele regen- en onweersbuien.

Vrijdag lijken de buien vooral ten noorden en westen van Spielberg tot ontwikkeling te komen. De Red Bull Ring zelf lijkt vooralsnog gespaard te blijven van regen.

In de nacht naar zaterdag schuiven de buien wél naar Spielberg en ook zaterdag overdag gaat het regenen. Pas in de namiddag en avond wordt het droger en komt de zon nog even tevoorschijn. Door de buien is het zaterdag ook een stuk koeler.

Zondag klaart het volledig op. Wellicht valt in de nacht of vroege ochtend nog een laatste bui, maar die kans is niet heel groot. De zon komt goed tevoorschijn, al neemt de bewolking in de loop van de middag wel toe. De temperatuur komt zondagmiddag rond de 19 of 20 graden uit.

De wind speelt in de dagen rond de Grand Prix geen rol van betekenis.