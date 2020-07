Mercedes brengt komend weekend voor de tweede Formule 1-race van het seizoen enkele nieuwe onderdelen voor de versnellingsbakken mee naar Oostenrijk. De Duitse renstal hoopt zo minder problemen met de auto te krijgen dan afgelopen weekend op de Red Bull Ring.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton eindigden afgelopen zondag bij de eerste Grand Prix van het seizoen weliswaar als respectievelijk eerste en vierde, maar ze kregen via de radio te horen dat ze niet te hard over de kerbstones moesten rijden.

Het te stevig rijden over de kerbstones zorgt namelijk voor trillingen, die storingen veroorzaken in het elektrische systeem dat de versnellingsbak aandrijft. Mercedes waarschuwde de coureurs tijdens de race al dat er problemen waren met een sensor van de versnellingsbak.

Volgens teambaas Toto Wolff zijn Bottas en Hamilton bij de openingsrace ontsnapt aan een uitvalbeurt. "Op papier zag het er zondag goed uit, maar de realiteit is dat we geluk hebben gehad dat we de race hebben kunnen finishen", zegt de Oostenrijker woensdag in een video van Mercedes. "De betrouwbaarheid was echt een zorg en is iets waar we hard aan werken."

'Het is een ingewikkeld probleem'

Mercedes is druk bezig om het probleem op te lossen, maar ingenieur James Vowles vreest dat het een lastig karwei wordt. "Als het iets vanzelfsprekends zou zijn, dan hadden we het al opgelost", aldus Vowles. "Alles wat we nu weten is dat we over een paar dagen weer in moeilijkheden komen als we dit probleem niet snel oplossen. Het is een ingewikkeld probleem."

Wel denkt Mercedes dat de auto alleen op de Red Bull Ring last zal hebben van de trillingen en verwacht het team op andere circuits geen problemen te krijgen.

De tweede race op de Red Bull Ring wordt zondag om 15.10 uur verreden onder de naam Grand Prix van Stiermarken. Vrijdag zijn de eerste twee vrije trainingen, zaterdag volgt de laatste vrije training en de kwalificatie.