De Formule 1-coureurs strijden net als afgelopen weekend op de Red Bull Ring om de prijzen, maar wel onder een andere naam. Max Verstappen hoopt zijn slechte seizoensstart weg te kunnen spoelen. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Stiermarken.

Voor het tweede weekend op rij racen de Formule 1-coureurs op de Red Bull Ring en opnieuw worden er voorafgaand aan de kwalificatie drie vrije trainingen verreden. Zijn die vrije trainingen nu niet nutteloos geworden? De teams hebben afgelopen weekend immers al heel veel data over het circuit verzameld.

Doornbos: "Als je dit een week geleden had gevraagd, dan had ik gezegd dat het waarschijnlijk niet zo nuttig zou zijn. Maar afgelopen weekend waren er negen uitvallers en veel problemen met de betrouwbaarheid. Daarom verwacht ik dat veel teams op vrijdag toch wel willen checken of alles werkt."

"Niet zozeer qua setup, maar meer de betrouwbaarheid. Ik denk ook dat daar het probleem lag afgelopen zondag. Men was druk bezig met alle updates, maar zag de basisregel 'hoe betrouwbaar is mijn auto?' wellicht over het hoofd."

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. (Foto: Pro Shots)

Max Verstappen viel in Oostenrijk uit met een technisch probleem. Is zijn seizoen - gezien het geringe aantal races - nu al verloren?

"Dat vind ik lastig, want we weten nog niet hoeveel races er zullen zijn dit seizoen. Er zullen niet maar acht races zijn. Als dat wel zo is, dan zijn de kansen voor Verstappen verspeeld. Maar we mogen rekening houden met minimaal vijftien races. Onder de vijftien heeft de FOM namelijk financieel een probleem."

"Ook bij vijftien races komt die nulscore hard binnen. Je zag in 2016 dat Lewis Hamilton door één uitvalbeurt de wereldtitel verspeelde aan Nico Rosberg. Is het voor Verstappen voorbij? Zeg nooit nooit, maar zijn kansen zijn nu wel dermate klein."

Max Verstappen in Oostenrijk 2020: uitgevallen

2019: eerste

2018: eerste

2017: uitgevallen

2016: tweede

Valtteri Bottas ging zondag met de zege aan de haal. Is hij dit seizoen de belangrijkste uitdager van Lewis Hamilton?

"Ja. Mercedes heeft opnieuw bewezen dat ze zich kunnen ontwikkelen en verbeteren op een circuit dat hun eigenlijk nooit echt goed lag. Ze hebben het hele weekend de snelste auto gehad."

"Het is nu gewoon Bottas tegen Hamilton, omdat het de snelste mannen zijn met de snelste auto. Om een kampioenschap te winnen mag je geen foutjes maken en moet je er altijd staan. Bottas heeft in het afgelopen jaar bewezen daar nog wel eens moeite mee te hebben over een heel seizoen."

Starttijden GP Stiermarken Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Ondanks de tweede plaats van Charles Leclerc kampt Ferrari met een groot gebrek aan snelheid. Kan het Italiaanse team het gat naar Mercedes en Red Bull nog dichten?

"Ferrari heeft een megaprobleem. Ze hebben op dit circuit 0,9 seconden verloren ten opzichte van vorig jaar. Dat ga je niet meer goedmaken, dus die zie ik Mercedes dit jaar niet uitdagen. De tweede plek van Leclerc gaf ook een vertekend beeld. Hij reed een goede race, maar had de nodige gelukjes."

"Op pure snelheid komt Ferrari er niet aan te pas. Red Bull is voor mij nog altijd de belangrijkste uitdager voor Mercedes, maar je zag afgelopen zondag dat betrouwbaarheid enorm belangrijk is. Je kan de snelste auto hebben, maar je moet wel de finish halen."

Een plattegrond van de Red Bull Ring. (Foto: Formule 1)

Lando Norris mocht verrassend naar het podium afgelopen weekend. Gaan we dit seizoen vaker zien dat coureurs van buiten de top drie-teams (Mercedes, Ferrari en Red Bull) naar het podium mogen?

"Ik heb geen glazen bol. Voor de neutrale kijker was de eerste GP van het seizoen een geweldige race. Ik heb genoten, maar in zo'n race moet je als kleiner team wel je kansen pakken."

"McLaren is wel hard aan de weg aan het timmeren. Dus het zal mij niet verbazen als zij nog een keer op het podium komen, maar ze hebben in Oostenrijk maximaal geprofiteerd van de nodige coureurs die uitvielen."

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.