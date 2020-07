Met Fernando Alonso keert er - niet voor het eerst deze eeuw - een oud-wereldkampioen terug in de Formule 1. De Spanjaard hoopt bij Renault vooral door de nieuwe reglementen in 2022 opnieuw een kunstje uit te kunnen halen. Oud-coureur Robert Doornbos begrijpt zijn keuze, maar heeft sportief gezien zijn twijfels.

"Ik denk dat de F1 er zelf heel blij mee is. De FOM (Formula One Management, red.) zal ook zeker meegeholpen hebben met deze comeback. Het is voor Renault een mooi verhaal, maar ze hebben geen competitieve auto. Dan kan je wel een grote naam binnenhalen, maar het geld dat je aan hem besteedt, kan je misschien beter aan je auto besteden", zegt Doornbos woensdag tegen NU.nl.

Alonso reed tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 ook al voor de Franse renstal. De Spanjaard kroonde zich in 2005 en 2006 tot wereldkampioen en won zeventien races in dienst van Renault. Na zijn afscheid bij McLaren aan het einde van 2018, richtte Alonso zich op andere raceklassen.

Doornbos: "Commercieel gezien is het superleuk dat een oud-wereldkampioen weer terugkeert. Alleen ik zeg altijd maar: je hebt je kans gehad. Hij was een geweldige coureur en heeft fantastische dingen gedaan, maar hij is wel 38. Ik denk dat het ook tijd is voor nieuw talent. Ik heb sportief gezien daarom zeker mijn twijfels."

Fernando Alonso werd twee keer wereldkampioen in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

'Volgend jaar zal Renault niet veel sneller zijn'

Alonso is volgend seizoen in ieder geval de teamgenoot van Esteban Ocon bij Renault, maar de Spanjaard zal hoogstwaarschijnlijk ook een jaar later in de Formule 1 rijden. In 2022 worden er nieuwe regels ingevoerd die de verschillen tussen de teams kleiner moeten maken, waardoor de sport spannender wordt.

"Hij zou inderdaad kunnen profiteren van de nieuwe regels waardoor de verschillen in 2022 kleiner moeten worden. Daarom begrijp ik zijn keuze wel", aldus de analist bij Ziggo Sport. "Hij heeft waarschijnlijk gezegd: ik doe het voor twee jaar of ik doe het niet. Want volgend jaar zal de auto niet veel sneller zijn dan dit jaar."

"Maar in 2022 kan ook McLaren weer aan de top staan. Dat is het leuke van de nieuwe reglementen. Met alle geluk van de wereld heeft Renault de auto misschien zo voor elkaar dat hij in 2022 mee kan doen in de top drie. Dat is stiekem misschien wel zijn droom die dan uitkomt, al heeft hij natuurlijk al de mooiste dingen meegemaakt."

Fernando Alonso nam in 2018 als McLaren-coureur afscheid van de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

'Er zijn weinig succesvolle comebacks geweest'

Volgens Doornbos hoeven we niet direct wonderen te verwachten van Alonso bij Renault. "Onder de streep kan ook hij in zijn eentje het verschil niet maken. Dat zag je bij Michael Schumacher (de zevenvoudig wereldkampioen keerde in 2010 bij Mercedes terug in de F1, maar zonder groot succes, red.)."

"Als de auto niet gaat, dan gaat die ook niet met een Alonso achter het stuur. Hij gaat niet ineens een seconde harder. Alonso heeft wel een bak ervaring en dat is heel waardevol, aangezien er steeds minder getest wordt met de auto's", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur.

"Aan de andere kant ontwikkelt de Formule 1 zich heel snel. Als je er zoals hij twee jaar uit bent, dan is de vraag wat je nog toe te voegen hebt. Je hoeft niet te twijfelen aan zijn talent en het gas geven. De technische kennis zal hij ook hebben, maar er zijn weinig succesvolle comebacks geweest."