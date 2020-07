Max Verstappen wil de bittere smaak van zijn uitvalbeurt bij de start van het Formule 1-seizoen zo snel mogelijk wegspoelen. Hij kijkt dan ook uit naar de herkansing van komend weekend, als er opnieuw gereden wordt op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg.

Verstappen weet dat er nog een flink gat met Mercedes gedicht moet worden. In de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk eindigde hij zaterdag als derde, op een halve seconde van Valtteri Bottas (pole) en Lewis Hamilton.

"We moeten dat gat zeker dichten om ze daar te verslaan in plaats van met onze strategie", zegt Verstappen woensdag op zijn eigen website. "Onze snelheid is doorgaans wat beter tijdens de race dan in de kwalificatie, maar er is nog aardig wat werk te doen."

Volgens de Nederlander, die zondag tijdens de race al vroeg uitviel met technische problemen, wordt er achter de schermen hard gewerkt. "Onze engineers zijn er volop mee bezig. We hebben ideeën en weten de richting waarin we komend weekend moeten werken, dus dat is positief."

'Kan een voordeel zijn op hetzelfde circuit te rijden'

Omdat de Formule 1-kalender door de coronacrisis volledig op de schop is gegaan, wordt er voor het eerst in de historie twee weken achtereen op hetzelfde circuit gereden. Volgende maand gebeurt dat ook op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.

Verstappen, de voorbije twee jaar winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk, ziet dat zeker niet als een nadeel. "Het is een goede kans om de auto beter te leren begrijpen. Wat afgelopen weekend niet perfect was, kunnen we voor komend weekend verbeteren."

"Omdat we op hetzelfde circuit rijden, kunnen we mooi een rechtstreekse vergelijking maken, afhankelijk van het weer. En hopelijk gaat het nu beter."

Verstappen hoopt op natte baan

Het weer in Oostenrijk lijkt komend weekend onstuimiger te worden dan vorige week. Met name voor zaterdag wordt er regen voorspeld.

"Ik weet niet of iemand al weet hoe competitief ze met deze nieuwe auto's op een natte baan zullen zijn", blikt Verstappen vooruit. "Dus dat kan interessant worden. Ik geniet er altijd van in de regen, maar om snel te zijn moeten zowel de auto als de coureur 100 procent zijn."

De race op de Red Bull Ring wordt zondag om 15.10 uur verreden onder de naam Grand Prix van Stiermarken. Vrijdag zijn de eerste twee vrije trainingen, zaterdag volgt de laatste vrije training en de kwalificatie.