Teambaas Cyril Abiteboul van Renault heeft hoge verwachtingen van de terugkeer van Fernando Alonso. De Fransman hoopt dat de renstal met de ervaring van de Spanjaard weer mee kan doen om de prijzen in de Formule 1.

"Het vastleggen van Alonso past bij de plannen van Renault om in de Formule 1 actief te blijven en terug te keren aan de top van het veld", zegt Abiteboul in een verklaring op de site van Renault, dat woensdag bevestigde dat Alonso in 2021 het rijdersduo vormt met Esteban Ocon.

De 38-jarige Spanjaard nam na het seizoen 2018 afscheid van de Formule 1 om zich op andere raceklassen te richten, maar in het afgelopen jaar namen de geruchten over een terugkeer in de koningsklasse van de autosport toe.

Het is al de derde keer dat Alonso terugkeert bij Renault, waarmee hij in 2005 en 2006 de wereldtitel veroverde. De 32-voudig Grand Prix-winnaar tekent vooralsnog voor één jaar bij de middenmoter in de Formule 1.

Volgens Abiteboul hoefde Renault niet lang na te denken over de keuze om Alonso te verleiden tot een terugkeer. "De sterke band tussen hem, het team en de fans maakt hem een ​​logische keuze. Zijn aanwezigheid in ons team is op sportief vlak enorm belangrijk, maar ook voor het merk. We kunnen het beste uit elkaar halen."

Renault richt zich met name op 2022

De kans is overigens niet groot dat Renault zich volgend seizoen al kan meten met de topteams, omdat er in 2021 vanwege de coronacrisis dezelfde auto's moeten worden gebruikt als dit jaar. Vanaf 2022 worden er nieuwe regels ingevoerd die het gat tussen de topteams en de rest moeten dichten en dan hoopt Renault te pieken.

"Met de ervaring van Fernando kunnen we toekomstige obstakels aan. Samen met Esteban wordt het zijn missie om Renault op de best mogelijke manier voor te bereiden op 2022", aldus Abiteboul.

Alonso, die eerder in zijn loopbaan voor Minardi, McLaren en Ferrari reed, stond in zijn Formule 1-carrière tot dusver 97 keer op het podium. Zijn laatste Grand Prix-zege dateert van mei 2013, toen hij namens Ferrari de Grand Prix van Spanje won.

Renault doet al jarenlang niet meer serieus mee om de podiumplekken. Dit seizoen wordt het tweede stoeltje bij het Franse team nog bezet door Daniel Ricciardo, die in 2021 voor McLaren gaat rijden.