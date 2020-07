Renault heeft woensdag bevestigd dat Fernando Alonso volgend seizoen een stoeltje krijgt bij het Formule 1-team. De ervaren Spanjaard tekent een contract voor een jaar bij de Franse renstal.

Voor Alonso betekent het een terugkeer in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen kwam in 2018 namens McLaren voor het laatst in actie in de koningsklasse van de autosport, maar sloot een rentree nooit uit.

De inmiddels 38-jarige Alonso is bij Renault de opvolger van Daniel Ricciardo, die in 2021 naar McLaren verkast. Het andere stoeltje bij Renault wordt bezet door de Fransman Esteban Ocon, die dit seizoen ook al voor het team rijdt.

"Met veel trots en emotie keer ik terug naar het team dat mij de kans gaf aan het begin van mijn carrière en dat me nu de mogelijkheid biedt om terug te keren naar het hoogste niveau" zegt Alonso in een verklaring op de site van Renault.

Alonso was gedurende zijn eerste periode bij Renault zeer succesvol. De Spanjaard reed tussen 2003 en 2006 en in 2008 en 2009 voor het Franse team en kroonde zich in 2005 en 2006 tot wereldkampioen.

Fernando Alonso kwam in 2018 voor het laatst in de Formule 1 uit. (Foto: Getty Images)

Alonso heeft hoge verwachtingen voor 2022

Op dit moment bevindt Renault zich in de middenmoot van de Formule 1, maar Alonso heeft goede hoop dat het team zich vanaf 2022 - als de nieuwe regels worden ingevoerd die de sport spannender moeten maken - snel weer met de top kan meten.

"De ontwikkelingen die Renault deze winter heeft doorgemaakt, belooft wat voor de doelstellingen in 2022", aldus de 32-voudig Grand Prix-winnaar. "Ik zal mijn ervaringen delen met iedereen in het team, dat net als ik dolgraag terug naar het podium wil."

Tussen zijn twee periodes bij Renault door zat Alonso een jaar bij McLaren, waar hij in 2015 terugkeerde. Na een tegenvallende periode besloot hij de Formule 1 na het seizoen van 2018 te verlaten. Tussen 2010 en 2014 reed de voormalige coureur van Minardi nog voor Ferrari.

Na zijn afscheid bij McLaren aan het einde van 2018 richtte Alonso zich op andere raceklassen. Zo nam hij in januari deel aan de Dakar Rally. Eerder won hij tweemaal de 24 uur van Le Mans (2018 en 2019) en reed hij ook de Indy 500, waar hij in augustus voor de derde keer aan de start zal staan.